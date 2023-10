Que faire à Monaco ce mois d’octobre 2023 ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des principaux événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Picasso et l’Antiquité

Le Palais Princier accueille une exposition originale d’oeuvres de Pablo Picasso. « Picasso et l’Antiquité» présente 25 peintures et sculptures de l’artiste, dont certaines sont exclusives. Elles sont majoritairement prêtées par la Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso et mettent l’accent sur l’intérêt que Picasso portait à l’héritage des cultures antiques grecques et romaines. Cette année sont commémorés les 50 ans de la mort du peintre et la thématique choisie s’accordait parfaitement avec les fresques du Palais restaurées l’an dernier.

Infos pratiques

Grands Appartements – Palais Princier de Monaco

Jusqu’au 15 octobre 2023

Sportel Awards

C’est le rendez-vous phare des leaders de l’industrie des médias sportifs et de la technologie. Placé sous la Présidence d’Honneur du Prince Albert II et créé en 1990 à l’initiative de Georges Bertellotti, journaliste monégasque et sportif, Sportel Awards est organisé chaque année à Monaco pour mettre en lumière les disciplines sportives et en récompenser les athlètes. Plusieurs événements publics sont également organisés pour que les champions puissent rencontrer leur public. L’événement s’organise en parallèle de Sportel Monaco, un salon spécialisé dans les droits médias des contenus sportifs et des technologies.

Infos pratiques

Grimaldi Forum de Monaco

Du samedi 21 au lundi 23 octobre : Sportel Awards

Du lundi 23 au mercredi 25 octobre : Sportel Monaco

Expositions du centenaire

En cette année de centenaire de naissance du Prince Rainier III, la Principauté accueille toujours de nombreuses expositions. « Le Prince Rainier III, un marin avant tout », « Le Prince et ses animaux », « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » sont à retrouver respectivement au Yacht Club de Monaco, Jardin Animalier Rainier III et à la Roseraie Princesse Grace. Dans la salle d’exposition du Quai Antoine Ier, l’impressionnante exposition sur l’oeuvre entière du Prince bâtisseur est à voir également !

Plus d’infos

« Le Prince et ses animaux » : entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023

: entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, un marin avant tout » : visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

: visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » : visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024

: visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024 « Le Prince bâtisseur. Une ambition pour Monaco » : visite gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

