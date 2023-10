Opéra : hommage à Puccini au Théâtre des Variétés ce mercredi soir

Les opéras de Puccini sont parmi les plus joués dans les théâtres et sur les scènes du monde entier, y compris à l'Opéra de Monte-Carlo où La rondine a été créée le 29 mars 1917 - © DR

C’est le ténor italien Francesco Meli, considéré comme l’un des chanteurs les plus appréciés au monde, qui se produira dans le récital lyrique « Hommage à Puccini 100 ».

2024 sera l’année de Giacomo Puccini. À l’occasion du centenaire de la mort du compositeur, survenue à Bruxelles en novembre et dans le cadre de la XXIIIe semaine de la langue italienne dans le monde, l’Ambassade d’Italie à Monaco et la Société Dante Alighieri anticipent, avec une soirée consacrée à l’Opéra, les célébrations que l’Italie et le monde réserveront à l’un des plus grands compositeurs de tous les temps.

Ainsi, ce mercredi 18 octobre à 20h00, la voix de Francesco Meli, considéré comme « le » ténor italien, retentira au Théâtre des Variétés. Celui qui a reçu de nombreux prix tels que l’Oscar della Lirica, le Prix Enrico Caruso, le Prix Mascagni et le Pavarotti d’oro, sera aux côtés de la Soprano Gabriella Ingenito, du baryton Carlo Sgura et du maestro Dennis Ippolito au piano.

À cette soirée pleine de sentiments et de passion, seront présents l’Ambassadeur d’Italie à Monaco, Giulio Alaimo, le Secrétaire Général de la Société Dante Alighieri, Alessandro Masi et le Directeur Général et Andrea Vincenzoni qui remettra à Francesco Meli le Certificat de mérite et la médaille d’or que la Société Dante Alighieri attribue à des personnalités de haut mérite culturel et artistique. À ne pas manquer !

