Retour sur la deuxième édition de l’Africa Day à Monaco

Ce forum a pour objectif de favoriser les échanges entre les entrepreneurs du continent africain et les entrepreneurs monégasques.

Le second forum Africa Day sur le thème « Renforcer les liens, se concentrer sur les solutions » était, cette année encore, organisé à l’initiative du Club des Entreprises Monégasques en Afrique (CEMA), sous la présidence de Frédéric Geerts. Parmi les sujets discutés lundi 16 octobre dernier : la recherche de fonds pour se développer en Afrique et la sécurisation des investissements.

Frédéric Genta, Délégué Interministériel à l’attractivité et à la transition numérique a insisté les points forts de Monaco qui en font un partenaire clé : stabilité gouvernementale, sécurité, absence d’endettement, hub international et réservoir de compétences – © Philippe Fitte

Pour en parler, une trentaine d’intervenants tels que des prestataires de télécommunication et de transport qui ont débattu sur les enjeux liés à la chaîne logistique et au développement des infrastructures, en proposant des solutions. Le volet de la place des femmes en Principauté et en Afrique a également été abordé avec la présence notamment de Ouided Bouchamaoui, Prix Nobel de la Paix 2015.

La participation du MEB

Était présent également Guillaume Rose. Le Directeur Général Exécutif du Monaco Economic Board (MEB) a ouvert le forum en compagnie de Frédéric Geerts, Président du CEMA, et a souligné combien les échanges économiques entre Monaco et l’Afrique étaient prometteurs.

Au Yacht Club de Monaco, nouvelle réunion réussie pour les adhérents du MEB

Le MEB, qui explore régulièrement les opportunités offertes par ce continent, était partenaire de cette journée de tables rondes et d’interviews. En tant que bras droit opérationnel du Gouvernement Princier assurant la promotion de l’activité économique de la Principauté, il représente un soutien de taille pour le CEMA.