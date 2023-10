Venez vous faire chouchouter gratuitement pour les portes ouvertes d’Esthécoach X Kevin Smeenk

Marithé Bottau et Kevin Smeenk forment le duo de choc d'Esthécoach - © Kevin Smeenk

Cet institut fraîchement établi en Principauté propose une grande gamme de soins, à découvrir en octobre.

« La science au service de la beauté », tel est le credo de Marithé Bottau, qui a poussé les murs du Boulevard des Moulins pour accueillir sa clientèle en lieu et place de l’ancienne agence immobilière Agedi, après un an de travaux.

Kinésithérapeute de formation, et véritable puits de science en matière d’anti-âge, Marithé Bottau s’est d’abord intéressée à la rééducation périnéale, devenant même une « pionnière » en la matière. Déjà très attentive au bien-être des femmes, elle n’a cessé de se former pour apprendre à traiter les cicatrices, la cellulite, ou encore les jambes lourdes.

« J’avais ouvert un cabinet à Beausoleil, et mes clientes me demandaient si je faisais de l’esthétique. Pour moi, l’esthétique, c’était du coloriage », confie-t-elle.

Mais rapidement, Marithé comprend qu’au contraire, l’esthétique est bien plus que cela. En 2004, elle ouvre un premier centre esthétique en Principauté, avant de s’agrandir il y a quelques mois.

Au programme : 430 mètres carrés (contre 180 précédemment) et 17 cabines de soins, dans une ambiance chaleureuse et « good vibes. »

Sans oublier la grande nouveauté : le « Hair-Spa » au premier étage, géré par le talentueux et souriant Kevin Smeenk, aussi surnommé le « coiffeur des stars », puisqu’il a, avec son binôme Stéphanie Bony, participé à de nombreuses Fashion Weeks.

Kevin Smeenk a même développé sa propre gamme de produits capillaires et reçoit ses clients aux côtés d’une équipe chaleureuse et passionnée.

Considéré par la profession comme « l’un des meilleurs coloristes au monde », il travaille notamment en étroite collaboration avec le Docteur Cecilia Marcacci, qui officie à la clinique Monte-Carlo, qui a récemment ouvert ses portes pour y proposer des services de chirurgie capillaire.

Connaissez-vous le Iyashi Dôme ?

Corps, visage, mains, pieds, cheveux… Le centre esthétique propose une carte de soins plus que complète. Si certains sont assez traditionnels, d’autres, en revanche, suscitent la curiosité.

C’est le cas du Iyashi Dôme, que l’on ne trouve pour l’instant nul par ailleurs à Monaco. Si l’on connaît généralement le sauna nordique ou le hammam, peu ont eu vent de ce sauna japonais qui traite bien des maux par infrarouges longs. Inspiré des cures japonaises qui consistent à s’enterrer dans le sable chaud et éliminer les toxines par sudation, le Iyashi Dôme se présente comme un lit, surmonté d’une sorte de dôme, d’où ne dépasse que la tête.

Le Iyashi Dôme a de nombreux bienfaits – © Esthécoach

Détox, minceur, anti-âge, amélioration du sommeil, récupération du jet-lag, relaxation, préparation et récupération musculaire, détox du cerveau… Les bienfaits de cette technologie de pointe sont nombreux et ont fait l’objet d’études cliniques.

Les séances peuvent être « fortes » (30 minutes, nu ou en sous-vêtements) avec une sudation intense ou « douces », comparables à des siestes réparatrices, qui peuvent durer jusqu’à soixante minutes et où l’on conserve ses vêtements.

Selon les maux, plusieurs séances peuvent être nécessaires, notamment pour les effets de minceur et d’anti-âge, mais la détox, elle, peut être constatée dès la première session. Attention toutefois, cette méthode peut faire l’objet de contre-indications, comme une peau lésée ou brûlée, une grossesse ou encore des problèmes cardio-vasculaires.

Une journée portes ouvertes

C’est donc pour découvrir toutes ces nouveautés que l’équipe d’Esthécoach X Kevin Smeenk vous attend le 19 octobre prochain. Une date qui fait sens pour Marithé Bottau, puisqu’elle correspond à la campagne Octobre Rose. « Je me suis toujours occupée des femmes, j’ai toujours voulu les aider », sourit-elle.

Cancer du sein : « Il ne faut pas avoir peur de faire sa mammographie »

Ateliers de maquillage, soins du corps, collagène bar, coiffures, jus détox et gourmandises healthy préparées par la chef Romane… C’est tout un univers autour du bien-être et de la convivialité qui vous attend. La journée sera également ponctuée de tirages au sort, pour vous faire gagner de jolies prestations du centre et des petits cadeaux.

Infos pratiques :