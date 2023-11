Hommage à Colette au Théâtre des Variétés

Cette année marque le cent-cinquantenaire de la naissance de cette femme de lettres et comédienne.

Les Archives du Palais, la Fondation Prince Pierre et l’Institut audiovisuel de Monaco proposent, en cette année commémorative, plusieurs manifestations au Théâtre des Variétés autour de Colette qui a séjourné régulièrement et tout au long de sa vie sur la Côte d’Azur et en particulier à Monaco dans les dernières décennies de son existence.

Parmi les dates importantes, Monaco retient 1908, lorsque la romancière française se produit au Théâtre des Beaux-Arts, Place du Casino, dans La Chair, mais également 1925, lorsqu’elle écrit le livret de L’Enfant et les Sortilèges de Ravel, crée à la Salle Garnier.

Sur le plan personnel, Colette a rencontré son troisième mari, Maurice Goudeket à Cap-d’Ail et elle devint également très amie avec le Prince Pierre après la guerre, lorsqu’elle revient sur la Riviera et notamment à Grasse aux côtés de la famille Polignac. Elle avait l’habitude de se rendre chaque hiver à l’Hôtel de Paris, et lorsque le Conseil littéraire de la Principauté fut créée, elle fut nommée présidente d’honneur.

Infos pratiques…

Renseignements : www.fondationprincepierre.mc / www.institut-audiovisuel.mc

Les évènements prévus sont les suivants :

Lundi 6 novembre à 19 heures

Colette : écrivain par hasard Conférence d’Antoine Compagnon de l’Académie française

Mardi 7 novembre à 20 heures

Chéri, Film de Stephen Frears (2009)

Du lundi 6 au samedi 25 novembre

L’ami des princes, Évocation photographique