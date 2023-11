Le restaurant de la Mairie obtient un label « Restaurant responsable »

À la clé, des repas plus équilibrés, conçus à partir de produits locaux dont une plus grande partie sera bio.

Mardi 28 novembre, le Maire Georges Marsan, accompagné de son Adjointe Marjorie Crovetto, en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement Durable, ainsi que de plusieurs membres du Conseil Communal, a officialisé la labellisation « Mon Restau Responsable » pour le Restaurant Municipal de la Mairie de Monaco.

« Il va y avoir beaucoup de bonnes pratiques au restaurant municipal, déjà en cours depuis pas mal de temps. Ce qui va changer, c’est ce que vous avez dans l’assiette puisqu’il y aura des produits locaux et l’introduction d’un pourcentage de bio plus important », indique Marjorie Crovetto au micro de Monaco Info. L’Adjointe au Maire ajoute que « le personnel aura des repas de plus grand qualité et plus équilibrés », conçus par le Chef du restaurant municipal et la nutritionniste attachée à la Mairie monégasque.

Marjorie Crovetto est en charge de l’Environnement et du Développement Durable au sein de la Mairie. ©Mairie de Monaco

Cette certification, obtenue par la Fondation Pour l’Homme et la Nature (FPHN) présente plusieurs actions divisées en 4 catégories :

Le bien-être des convives avec une mise en place d’une commission des menus réunissant le Chef du Restaurant Municipal et la nutritionniste ; une proposition de 4 repas à thème chaque année et une consultation des usagers du restaurant deux fois par an.

L’assiette responsable avec une proposition d’un menu complet à base de protéines végétales un vendredi sur deux ; une augmentation de la proportion de produits certifiés bio et/ou de proximité à plus de 50% dans les deux ans à venir et une diffusion des chiffres aux usagers de manière semestrielle.

Les éco-gestes grâce à une restructuration complète de la cuisine du Restaurant Municipal en effectuant le tri, la pesée et la valorisation des déchets en compost et l’utilisation de produits ménagers écoresponsables certifiés.

L’engagement social et territorial à l’aide d’un renforcement de la sensibilisation contre le gaspillage alimentaire et une valorisation de la démarche auprès de la presse locale ainsi qu’au sein de la communication interne.

