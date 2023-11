Rencontrez l’explorateur Jean-Louis Etienne à l’Hôtel Métropole

L’aventurier parlera de sa prochaine expédition le 21 novembre prochain à Monaco.

L’Hôtel Métropole poursuit ses « Rendez-vous culturels » et reçoit Jean-Louis Etienne, qui a marqué l’histoire de l’exploration en tant que médecin et aventurier. Son intérêt pour la physiologie humaine dans des conditions extrêmes l’a rapidement conduit à participer à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland et en Patagonie en tant que médecin. Reconnu pour ses explorations en Arctique, il devient en 1986 le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire.

L’occasion pour Jean-Louis Etienne de dédicacer son livre Explorateur d’Océans mais aussi d’évoquer sa prochaine expédition. Une mission autour de l’Antarctique qui débutera en 2025 et durera 3 ans à bord du Polar Pod, une Station Océanographique Internationale, pour l’étude du Courant Circumpolaire Antarctique, un acteur majeur du climat de la Terre et une immense réserve de biodiversité marine encore méconnue.

Pensez à réserver votre place avant le 16 novembre à a.piccot@metropole.com.