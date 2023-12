100 courageux à l’eau pour le Bain de Noël de Monaco

C’est la tradition chaque année le 24 décembre sur la plage du Larvotto.

9 degrés à l’extérieur, environ 14 dans l’eau… Ce n’est pas bien chaud pour une baignade et pourtant, ils étaient environ 100 à se lancer à l’eau dimanche dernier, bonnet de père Noël sur la tête.

Si plusieurs villes de la Côte d’Azur l’organisent, 2023 marquait la 17ème édition du Bain de Noël de Monaco. Il était dédié cette année à l’association Chiens de Coeur qui se rend régulièrement dans les établissements de soins de la Principauté pour offrir des visites avec nos amis à quatre pattes, dont le seul but est de partager de la joie, du réconfort et un peu de tendresse aux personnes en situation difficile.

L’année dernière, la somme recueillie avait été reversée à l’association « Dites-nous » – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Pour réussir ce défi, sachez que tout est dans le mental. « Les premières minutes sont les plus dures, mais j’ai l’habitude car je me baigne en eau froide toutes les semaines, à la fois dans la Méditerranée et le Lac Léman », confie au micro de Monaco Info un participante. « Il ne faut pas réfléchir, il faut se jeter », conseille une jeune fille au milieu des vagues. Mais avant le moment fatidique, un petit échauffement de groupe est de mise, en musique bien sûr et en costume de Noël. « L’eau était froide mais c’était génial. C’est une expérience que l’on n’oublie pas », glisse une baigneuse après l’effort. Et on la croit sur parole !