300 étudiants de l’IUM ont lancé leur toque à la réception de leur diplôme

Des jeunes de 62 nationalités différentes sont montés sur scène pour récupérer ce bout de papier si symbolique.

Des larmes de joie et de tristesse… Samedi 9 décembre dernier, la cérémonie de remise de diplôme avait lieu dans la prestigieuse salle des Prince au Grimaldi Forum. Familles est amis étaient réunis dans le public pour encourager et féliciter ces étudiants en toge noire pour qui une page de vie s’est tournée.

Dans un communiqué, l’école est revenue sur les liens indéniables tissés par les élèves tout au long de leur parcours : « l’IUM s’est épanouie grâce aux amitiés nouées dans les salles de classe, nourries par l’association étudiante et solidifiées grâce à des séances d’étude de fin de soirée. Ces liens ont apporté du soutien, des encouragements et un sentiment d’appartenance, rendant les défis de la vie universitaire plus supportables et les triomphes encore plus doux », indique un communiqué.

Après la cérémonie, les diplômés ont pu se détendre avec leurs proches autour d’une coupe de champagne – © IUM

Des amitiés et futurs partenaires potentiels sur chaque continents pour ces étudiants qui souvent se lancent dans l’entreprenariat. « Issu de différentes ethnies, origines et expériences de vie, chaque individu a apporté des perspectives et des talents uniques. Cette mosaïque dynamique a enrichi l’environnement d’apprentissage, favorisant la compréhension, le respect et l’inclusion », peut-on également lire.

De plus en plus de diplômés

Cette année, la cérémonie a débuté par un discours puissant de Matteo Ward, PDG et co-fondateur de WRÅD, un studio de design axé sur le développement durable, que l’IUM a invité à être le conférencier principal de la cérémonie. « Le défi sera de faire le pont entre la rigidité du système que nous avons construit et le fonctionnement de la nature… et la bonne nouvelle est que vous avez la capacité et les outils pour nous aider à le faire… le défi est votre élan! »

Comme nous l’a confié le directeur Jean-Philippe Muller début 2023, l’école attire de plus en plus de jeunes chaque année, « nous sommes passés de 200 étudiants à 700 aujourd’hui et 310 ont été diplômés lors de la dernière cérémonie. C’est dix fois plus qu’il y a dix ans », s’étonnait-il.