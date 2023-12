5 idées de cadeaux de Noël 100% Monaco pour tous les amateurs de sports

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Si vous n’avez pas encore eu le temps, ou le courage, de faire des cadeaux pour toute la famille, Monaco Tribune a peut-être une solution pour vous.

Voici un florilège de 5 idées de cadeaux qui pourraient ravir n’importe quel fan de sport dans votre entourage.

Le maillot officiel de l’AS Monaco

Avec son nouveau sponsor APM Monaco qui se fond parfaitement au-dessus de la mythique Diagonale, la tenue 2023-2024 de l’AS Monaco ne manque pas de charme.

Avec sa coupe droite et sa construction en polyester de haute qualité, ce maillot offre un confort optimal et vous permet d’afficher fièrement la couleur chic et élégante de Monaco.

Doté de la technologie Hydro-Way Protection, ce maillot à manches courtes bénéficie d’un col rond avec des inserts sur les côtés, sur le devant, sur le col et sur les poignets.

Disponible sur la boutique en ligne de l’AS Monaco. Prix : 85 euros.

Le pull de Noël « Daghe Santa »

Un Noël en Rouge & Blanc vous attend cette année avec le retour du traditionnel pull de Noël de l’AS Monaco.

Confortable et aux couleurs de Noël, ce pull s’avère être un cadeau idéal pour les supporters, qui pourront l’arborer pendant les fêtes et même lors du prochain match de l’AS Monaco au stade Louis-II face au Stade de Reims (13 janvier).

Disponible sur la boutique en ligne de l’AS Monaco. Prix : 59 euros.

La bougie « Grand-Prix » de Monoïkos

L’année dernière, nous vous avions présenté le drap de plage de chez Monokoïs.

Retrouvez cette année la bougie « Grand-Prix », à l’ambiance survoltée caractéristique des Grands Prix, le bitume chauffé par les voitures, la foule, la fête et la chaleur des premiers rayons du soleil qui annoncent l’été.

Une fragrance créée à l’occasion du prestigieux et emblématique Grand Prix de Monaco par un grand nez.

Disponible sur la boutique en ligne de Monoïkos. Prix : 98 euros.

L’écharpe du « Rallye Monte-Carlo 2024 » de l’ACM

Le Rallye Monte-Carlo est de retour dans quelques semaines. À cette occasion, pourquoi ne pas s’offrir l’écharpe bleu marine officielle de l’épreuve ?

Confectionnée en acrylique et ornée du logo exclusif de l’épreuve, avec une bande rouge et blanche, cette écharpe élégante et sportive accompagnera vos déplacements sur les tracés mythiques des rallyes. Elle s’associera à la perfection à vos tenues d’hiver.

Disponible sur la boutique en ligne de l’Automobile Club de Monaco. Prix : 20 euros.

Le Grand Prix de Monaco en photos par Edward Quinn

Revivez l’âge d’or du Grand Prix de Monaco en photographies grâce à cet ouvrage riche élaboré par Edward Quinn. 275 photographies entièrement inédites, sélectionnées dans ses archives personnelles, sont présentes dans ce livre collector.

De 1950 à 1965, le grand photographe Edward Quinn a immortalisé ce que l’on peut considérer comme l’âge d’or du Grand Prix de Monaco. Avec son regard acéré, son sens inné pour se placer au bon endroit et au bon moment, il a su capter toute l’atmosphère de ce Grand Prix légendaire.

Spectateurs, piste, stands, célébrités, pilotes, vous retrouverez dans ce livre les moments les plus marquants de ces quinze années de succès.

Disponible sur le site de la Fnac. Prix : 49, 95 euros.