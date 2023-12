Braderie, tombola, concerts… À quoi s’attendre pour le Téléthon à Monaco ce week-end ?

Le rendez-vous est donné samedi 9 de 10 heures à 22 heures et dimanche 10 décembre de 10 heures à 20 heures au Grimaldi Forum.

En Principauté, la marraine de cette édition du Téléthon n’est autre que Camille Gottlieb et le parrain, Matisse Jones. Le demi-finaliste de The Voice Kids 2023 se produira samedi à 15 heures et à 18 heures et dimanche à 12 heures, 17 heures et 19 heures. Que vous vous rendiez au Grimaldi Forum seul en famille ou avec des amis, vous ne risquez pas de vous ennuyer tant le programme du Téléthon est riche. La braderie portée par Child Care Monaco sera notamment présente. Voici le détail :

Côté animations :

Maeva yoga : samedi 9 décembre à 10 heures.

samedi 9 décembre à 10 heures. Zumba : samedi 9 décembre de 16h15 à 18h15 et dimanche 10 décembre à 10h15 à 11h45.

samedi 9 décembre de 16h15 à 18h15 et dimanche 10 décembre à 10h15 à 11h45. Démonstration de pole dance : samedi 9 décembre à 14 heures.

samedi 9 décembre à 14 heures. Tribu D’Art Film : théâtre pour enfants Peter Pan, dimanche 10 décembre à 11h30.

théâtre pour enfants Peter Pan, dimanche 10 décembre à 11h30. Loto : dimanche 10 décembre à 14 heures

dimanche 10 décembre à 14 heures Tombola : dimanche 10 décembre tirage à 18 heures.

dimanche 10 décembre tirage à 18 heures. Jeu questions-réponses sur les réalisations du prince Rainier III : chaque réponse exacte permettra de dévoiler une photo illustrant son règne. Les meilleures réponses seront récompensées. Amenez une photo du prince Rainier, de son épouse ou de ses enfants afin de constituer une mosaïque illustrant son règne. Vente d’objets au profit du Téléthon.

chaque réponse exacte permettra de dévoiler une photo illustrant son règne. Les meilleures réponses seront récompensées. Amenez une photo du prince Rainier, de son épouse ou de ses enfants afin de constituer une mosaïque illustrant son règne. Vente d’objets au profit du Téléthon. Association Bonsai : atelier de bonsai, travail sur bonsai.

atelier de bonsai, travail sur bonsai. Child Care Monaco : braderie avec vente de vêtements bébés et enfants, jeux et jouets, livres.

braderie avec vente de vêtements bébés et enfants, jeux et jouets, livres. Club studio Monaco : prises de vues. Photos studio vendues sur une clé usb.

prises de vues. Photos studio vendues sur une clé usb. Décoration florale et de Noël : créations et décorations florales de Noël.

créations et décorations florales de Noël. Heli Air : vols panoramiques au-dessus de Monaco.

vols panoramiques au-dessus de Monaco. Les Smileys Monaco : animations enfants et sensibilisation aux soins en pédiatrie.

animations enfants et sensibilisation aux soins en pédiatrie. MC Clic : conduite de voitures téléguidées sur circuit et courses.

conduite de voitures téléguidées sur circuit et courses. Scouts de Monaco : ateliers gratuits de sensibilisation à la protection de l’environnement et vente d’arbrisseaux destinés à une action de reboisement.

Côté concerts :

Revolution voice : samedi 9 et dimanche 10 décembre, animation musicale, concert et hymne de Monaco maladies génétiques.

samedi 9 et dimanche 10 décembre, animation musicale, concert et hymne de Monaco maladies génétiques. Chorale A Croche Chœur : samedi 9 décembre à 16h30.

samedi 9 décembre à 16h30. Supersonic-Tribute Oasis : samedi 9 décembre à 19h30.

samedi 9 décembre à 19h30. Princesse de nuit : samedi 9 décembre à 12h, animation musicale unplugged.

Côté sports :

Pompiers : samedi 9 décembre, montée à l’échelle des pompiers, parcours sapeurs-pompiers.

samedi 9 décembre, montée à l’échelle des pompiers, parcours sapeurs-pompiers. Au cœur de ma ville : marche culturelle du Téléthon en hommage au prince Rainier III, traversée de la Principauté avec arrêts commentés sur le règne du prince Rainier II. Départ de la place du Palais, dimanche 10 décembre à 10h. Parcours: Monaco-Ville, place d’Armes, Port de Monaco, place Sainte-Dévote, place du Casino, Grimaldi Forum.

marche culturelle du Téléthon en hommage au prince Rainier III, traversée de la Principauté avec arrêts commentés sur le règne du prince Rainier II. Départ de la place du Palais, dimanche 10 décembre à 10h. Parcours: Monaco-Ville, place d’Armes, Port de Monaco, place Sainte-Dévote, place du Casino, Grimaldi Forum. Voitures anciennes et mythiques

Tours du circuit F1 en voiture ancienne : rallye Salmson, voitures mythiques.

rallye Salmson, voitures mythiques. Union cycliste de Monaco : boucle autour de Monaco. Départ samedi 9 décembre à 9h au siège de l’Union cycliste au 12, avenue des Castelans. Arrivée à 11h au Grimaldi Forum.

boucle autour de Monaco. Départ samedi 9 décembre à 9h au siège de l’Union cycliste au 12, avenue des Castelans. Arrivée à 11h au Grimaldi Forum. Tournoi de volley-ball 4X4 mixte : jouez pour le Téléthon. Samedi 9 décembre de 14h à 22h au stade des Moneghetti.

À Monaco, le Téléthon rapporte entre 50 000 et 100 000 euros

Infos pratiques :