« La Collection voyageuse » continue son itinéraire à travers les écoles de la Principauté

La nouvelle saison vient de débuter à l’école des Révoires et sera ensuite déployée à l’école de La Condamine.

4 000, c’est le nombre de costumes de scène conservés par le Nouveau Musée National de Monaco (NMNM) depuis 2002. Mais ce n’est pas tout, l’établissement conserve également 400 maquettes de décors tout droit venues de l’Opéra de Monte-Carlo et déposés par la Société des Bains de Mer.

En plus de cette collection patrimoniale, il dispose d’une collection dite « d’étude », dont une soixantaine de pièces constituent la collection voyageuse, qui peut dorénavant être vue, touchée et portée. Concrètement, cette collection lancée en 2018 dans le cadre d’un projet de l’artiste Celia Pym, propose une série d’ateliers itinérants dans des établissements scolaires, associatifs et médicaux de la Principauté et de ses environs.

Étoffes, broderies, coiffes et accessoires sous le bras, l’équipe de médiation du musée anime des ateliers créatifs qui, du toucher à l’expression corporelle en passant par l’écriture et le dessin, visent à sensibiliser les différents publics aux problématiques de la conservation et de la restauration des œuvres.