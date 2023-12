Ne manquez pas la braderie de Mission Enfance cette semaine

Mission Enfance c'est 32 ans de solidarité internationale et 1 500 000 enfants en détresse secourus dans le monde - © Mission Enfance via Facebook

On vous accueille mardi 5 et jeudi 7 de 10 heures à 18 heures, sans interruption.

Bon pour le porte-monnaie et pour la plan√®te, cet √©v√©nement permettra de financer les actions de l’association au Burkina Faso et plus pr√©cis√©ment des exp√©ditions de conteneurs dans ce pays d’Afrique.

Si lors de la première édition qui a eu lieu début novembre les organisateurs ont proposé principalement des jouets à la vente, ce sont des vêtements que vous retrouverez en majorité pour ce mois de décembre. Des vêtements pour adultes, enfants et bébés, ainsi que des chaussures et accessoires.

Que faire à Monaco ce mois de décembre 2023 ?

Quelques tables seront √©galement r√©serv√©es aux livres, au mat√©riel de pu√©riculture, au linge de maison et √† la d√©coration. De quoi g√Ęter vos proches pour No√ęl avec des cadeaux responsables.

Infos pratiques :