Que faire à Monaco ce mois de décembre 2023 ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des principaux événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

Le Village de Noël

Un grand village de Noël va s’installer sur le Quai Albert Ier à l’approche des fêtes de fin d’année. On y retrouvera 24 chalets et 19 stands alimentaires, accompagnées de 800 sapins naturels et 7 manèges dont la Grande Roue, la piste de luge, le manège sapin et trois nouvelles attractions (chaises volantes, grand huit enfantin et le traineau du Père Noël). Le thème de ce village de Noël sera dédié au Prince Rainier III et retranscrit dans les nombreux décors en hommage au Prince Bâtisseur et plus particulièrement à ses diverses passions : les arts, le sport automobile, les animaux et la mer.

Du 7 décembre 2023 au 7 janvier 2024

Entrée libre et gratuite

Les ateliers de la salle A Fabricà

Pour le mois de décembre, la salle située au-dessus du Parc Princesse Antoinette accueillera des animations sur le thème de Noël et des fêtes de fin d’année.

Samedi 2 décembre (6 à 12 ans) : lecture du conte de Noël « Pinpin le lutin de Noël » par la Plume Animée. Deux séances sont proposées : de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h.

Mercredi 6 décembre (2 à 5 ans) : l’atelier lecture aura pour thème « Noël ». Ces ateliers sont constitués d’un temps de lecture par une animatrice et d’un temps de manipulation du tapis et des livres. Les sessions sont organisées par tranche d’âge : de 15h à 15h40 pour les 2/3 ans et de 15h45 à 16h25 pour les 4/5 ans.

Mercredi 13 décembre à 15h (de 6 à 10 ans) : Confection d’une couronne de Noël à partir de végétaux du Parc Princesse Antoinette, en partenariat avec Les Petits Écoliers de Monaco. Atelier de décoration de biscuits de Noël (enfants à partir de 4 ans)

Samedi 16 décembre : les enfants ont rendez-vous avec « Bule de Gâteau » pour décorer plusieurs biscuits de Noël. L’atelier est organisé en deux séances : de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45.

Les ateliers sont gratuits, sur réservation obligatoire au +377 93 15 29 33.

Expositions du centenaire

Dernier mois pour en profiter ! En cette année de centenaire de naissance du Prince Rainier III, la Principauté accueille toujours de nombreuses expositions. « Le Prince Rainier III, un marin avant tout », « Le Prince et ses animaux », « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » sont à retrouver respectivement au Yacht Club de Monaco, Jardin Animalier Rainier III et à la Roseraie Princesse Grace. Dans la salle d’exposition du Quai Antoine Ier, l’impressionnante exposition sur l’oeuvre entière du Prince bâtisseur est à voir également ! À cela s’ajoute « Le Prince au coeur du cirque », débutée ce mois de novembre sur les Terrasses de Fontvieille, où sont exposés des documents inédits et une grande collection d’objets liés au cirque.

Plus d’infos

« Le Prince et ses animaux » : entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023

: entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, un marin avant tout » : visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

: visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » : visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024

: visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024 « Le Prince bâtisseur. Une ambition pour Monaco » : visite gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

: visite gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince au coeur du cirque » : du 22 novembre 2023 au 28 janvier 2024 – visite libre et gratuite

Idées sorties en vrac