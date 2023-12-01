Чем заняться в Монако в декабре?

Редакция Monaco Tribune подготовила для вас список ключевых мероприятий Княжества, которые стоит посетить в декабре и которые не оставят вас равнодушными.

Рождественская деревня

В преддверии праздничного сезона на набережной им. Альбера I появится большая Рождественская деревня. Посетителей ждут 24 шале, 19 киосков с едой, а также 800 натуральных рождественских елей. Для любителей острых ощущений установят 7 аттракционов, включая гигантское колесо обозрения, санную трассу, карусель в виде елки и три новых аттракциона: «летающие стулья», детские американские горки и сани Деда Мороза. В этом году Рождественская деревня посвящена Князю Ренье III. В декорациях отражены его увлечения: искусство, автоспорт, животный мир и море.

С 7 декабря 2023 года по 7 января 2024 года

Свободный и бесплатный вход

Мастер-классы в A Fabricà

В декабре в домике, расположенном в верхней части парка им. Принцессы Антуанетты, будут проходить праздничные новогодние мероприятия.

Суббота, 2 декабря (для детей 6-12 лет): чтение рождественской истории «Пинпин – рождественский эльф» от студии Plume Animée. Два сеанса: с 10:30 до 11:30 утра и с 14:00 до 15:00.

Среда, 6 декабря (для детей 2-5 лет): чтение рождественских историй. Программа включает в себя чтение произведения профессиональным аниматором и взаимодействие с игровыми ковриками и книгами. Занятия проводятся по возрастным группам: с 15:00 до 15:40 для детей 2/3 лет и с 15:45 до 16:25 для детей 4/5 лет.

Среда, 13 декабря, в 15:00 (для детей 6-10 лет): мастер-класс по изготовлению рождественских венков с использованием растений из парка им. Принцессы Антуанетты. Мероприятие организовано совместно с Les Petits Écoliers de Monaco. Также малышей старше 4 лет ждёт мастер-класс по украшению рождественских печений.

Суббота, 16 декабря: «BuLe de Gâteau» проведёт мастер-класс для детей по украшению рождественского печенья. Занятия пройдут в две сессии: с 10:00 до 10:45 и с 11:00 до 11:45.

Участие в мастер-классах бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Забронировать место можно по телефону: +377 93 15 29 33.

Выставки, посвященные столетию со дня рождения Князя Ренье III

Последний месяц знаменательных выставок! В Княжестве продолжаются мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения Князя Ренье III. Выставки «Князь Ренье III — моряк в душе», «Князь Ренье и его питомцы» и «Князь Ренье III и розарий в честь Его супруги» в Яхт-клубе Монако, Зоологическом саду имени Ренье III и розовом саду Княгини Грейс соответственно. В выставочном зале на набережной именир Антуана I вы также можете посетить впечатляющую выставку, посвященную наследию Князя-строителя! В ноябре на Террасах де Фонвьей открылась выставка «Князь в сердце цирка», предлагающая уникальный взгляд на другую сторону жизни правителя. Здесь представлены редкие документы и обширная коллекция предметов, связанных с цирковым искусством.

Более подробная информация:

«Князь Ренье и его питомцы» : стоимость билета — 6 евро, выставка работает до 31 декабря 2023 г.

: стоимость билета — 6 евро, выставка работает до 31 декабря 2023 г. «Князь Ренье III — моряк в душе» : вход свободный, выставка работает до 31 декабря 2023 г.

: вход свободный, выставка работает до 31 декабря 2023 г. «Князь Ренье III и розарий в честь Его супруги» : вход свободный, выставка работает до января 2024 г.

: вход свободный, выставка работает до января 2024 г. «Князь-строитель: план для Монако» : вход свободный, выставка работает до 31 декабря 2023 г.

: вход свободный, выставка работает до 31 декабря 2023 г. «Князь в сердце цирка»: вход свободный, выставка работает с 22 ноября 2023 г. по 28 января 2024 г.

Прочие мероприятия