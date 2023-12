Cosa fare a Monaco a dicembre 2023?

Monaco Tribune vi consiglia i principali eventi da non perdere nel Principato e qualche idea su cosa fare.

Il Villaggio di Natale

Un enorme villaggio natalizio sorgerà sul Quai Albert Ier in vista delle festività . Ci saranno 24 chalet e 19 stand gastronomici, oltre a 800 alberi di Natale veri e 7 giostre, tra cui la ruota panoramica, la pista per slittini, la giostra degli alberi di Natale e tre nuove attrazioni (sedie volanti, montagne russe per bambini e slitta di Babbo Natale). Il tema di questo villaggio di Natale è dedicato al Principe Ranieri III, come si evince dalle numerose decorazioni che rendono omaggio al Principe costruttore e in particolare alle sue diverse passioni: l’arte, gli sport motoristici, gli animali e il mare.

Dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Ingresso libero e gratuito

I laboratori della sala A FabricÃ

Per il mese di dicembre, la sala sopra il Parco Princesse Antoinette ospiterà eventi a tema Natale e festività .

Sabato 2 dicembre (dai 6 ai 12 anni): lettura della storia di Natale “Pinpin le lutin de Noël” dalla Plume Animée. Sono previsti due turni: dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 15:00.

Mercoledì 6 dicembre (da 2 a 5 anni): il laboratorio di lettura sarà a tema Natale. Questo genere di laboratori prevede un momento di lettura ad alta voce e un momento di manipolazione dei libri e del tappeto. Le sessioni sono organizzate per fasce d’età : dalle 15:00 alle 15:40 per i bambini di 2/3 anni e dalle 15:45 alle 16:25 per i bambini di 4/5 anni.

Mercoledì 13 dicembre alle 15:00 (dai 6 ai 10 anni): realizzazione di una ghirlanda natalizia con le piante del Parco Princesse Antoinette, in collaborazione con Les Petits Écoliers de Monaco. Laboratorio di decorazione di biscotti natalizi (a partire dai 4 anni)

Sabato 16 dicembre: appuntamento alla “Bule de Gâteau” per decorare dei biscotti natalizi. Il laboratorio per bambini è diviso in due turni: dalle 10:00 alle 10:45 e dalle 11:00 alle 11:45.

I laboratori sono gratuiti, ma occorre prenotare chiamando il numero +377 93 15 29 33.

Mostre del centenario

Ultimo mese per visitarle! Nell’anno del centenario della nascita del Principe Ranieri III, il Principato continua ad allestire numerose mostre. “Le Prince Rainier III, un marin avant tout” (Il Principe Ranieri III, un marinaio prima di tutto), “Le Prince et ses animaux” (Il Principe e i suoi animali) e “Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse” (Il Principe Ranieri III, un roseto in omaggio a sua moglie) sono esposte rispettivamente allo Yacht Club di Monaco, al Jardin Animal Rainier III e al Roseto della Principessa Grace. Nella sala delle esposizioni di Quai Antoine I, potete inoltre visitare la suggestiva mostra sulle opere del Principe costruttore! Non dimenticate anche “Le Prince au coeur du cirque” (Il Principe al centro del circo), inaugurata a novembre sulle Terrasses de Fontvieille, che raccoglie documenti inediti e un’ampia collezione di oggetti legati al circo.

Maggiori informazioni

“ Le Prince et ses animaux “: ingresso 6 € – Fino al 31 dicembre 2023

“: ingresso 6 € – Fino al 31 dicembre 2023 “Le Prince Rainier III, un marin avant tout” : ingresso libero e gratuito – fino al 31 dicembre 2023

: ingresso libero e gratuito – fino al 31 dicembre 2023 “Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse” : ingresso libero e gratuito – fino a gennaio 2024

: ingresso libero e gratuito – fino a gennaio 2024 “Le Prince bâtisseur. Une ambition pour Monaco”: ingresso gratuito – fino al 31 dicembre 2023

ingresso gratuito – fino al 31 dicembre 2023 “Le Prince au coeur du cirque”: dal 22 novembre 2023 al 28 gennaio 2024 – ingresso libero e gratuito

Qualche idea su cosa fare