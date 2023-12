Patrick Fiori en concert à Monaco pour soutenir les réfugiés arméniens

L’entrée est gratuite et les participants auront la possibilité de faire des dons lors de la réservation ou le jour du concert.

Sensibiliser le public à la situation précaire des réfugiés arméniens et collecter des fonds pour leur venir en aide, c’est tout l’objectif de cet événement organisé lundi 8 janvier dans la Cathédrale de Monaco par l’ONG EliseCare, en partenariat avec le Diocèse de Monaco.

Très aimé du public, le chanteur arménien Patrick Fiori a accepté de mettre son talent au service de cette cause. Il s’est fait connaître via la comédie musicale Notre-Dame de Paris et a sorti, depuis 1994, onze albums studio, contenant des duos prestigieux notamment avec Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday et Florent Pagny. Pour ce concert exceptionnel, il sera accompagné d’Hakob, qui a fait son apparition dans Prodige diffusé sur France 2 et The Voice sur TF1.

Une aide médicale et psychologique

Pour rappel, EliseCare a pour vocation principale d’apporter une aide médicale et psychologique aux populations civiles et en particulier des femmes et enfants vivant en zones de conflit. Ainsi, depuis la guerre des 44 jours en 2020, l’association s’est engagée auprès des populations du Haut-Karabagh pour assister les blessés de guerre et les victimes civiles à proximité des lignes de front à Martuni et à Martakert.

Depuis juillet 2022 elle a étendu ses activités dans les régions arméniennes de Shirak et du Syunik frontalières avec la Turquie et l’Azerbaïdjian qui pratiquent un embargo qui asphyxie l’Arménie. Ses activités permettent le suivi d’enfants dans plus de 15 villages.

Infos pratiques :

Date : lundi 8 janvier 2024, de 19 heures à 20h15

Lieu : Cathédrale de Monaco, 4 Rue Colonel Bellando de Castro

Réservations (obligatoires) : via cette billetterie en ligne