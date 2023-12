Rencontre avec Rosie & Wally, les guides incontournables des événements pour enfants à Monaco

Rosie & Wally ont été dessinés par Delphine Amadieu et Claude Gauthier - DR

Au cœur de la Principauté, réside une histoire inspirante incarnée par Rosie & Wally, une aventure qui prend son envol à partir des pages d’un livre pour devenir une réalité enchanteresse. Au quotidien, ils parcourent la Principauté, découvrant des joyaux cachés, et partageant leurs conseils avisés pour créer des moments inoubliables, spécialement conçus pour les enfants.

Engagés envers la communauté monégasque, Rosie & Wally ont initié la création d’un site internet visant à rassembler tous les événements dédiés aux enfants à Monaco. Cette initiative comble un besoin essentiel, offrant un lieu où les références en matière de divertissement, d’apprentissage et de découverte coexistent de manière harmonieuse.

Ajoutant une touche particulière à leur mission, Rosie & Wally, infatigables défenseurs de l’environnement, déploient leur « Mission Super Eco ». Incarnant cette mission, ils nettoient partout où ils vont, laissant derrière eux des lieux impeccables et démontrant leur engagement envers une planète plus propre.

Wally, au Stade Louis-II, joue avec une cannette pour montrer son engagement en faveur de l’environnement – DR

Nous sommes ravis de partager avec vous nos coups de cœur événementiels, soigneusement sélectionnés par Rosie & Wally. Plongez dans une expérience unique où le divertissement rencontre la durabilité à Monaco.

Spectacle Enchanté pour Enfants : « Les Cinq Anneaux Perdus »

Embarquez pour une aventure époustouflante aux côtés de Charlie et Camille, deux jeunes explorateurs en mission sur les cinq continents pour sauver l’idéal olympique !

Synopsis Magique : L’ébouriffante aventure de ces deux enfants vous transportera au bout du monde et au bout d’eux-mêmes. Ensemble, ils se lancent dans une quête palpitante à la recherche des cinq anneaux perdus. Une histoire captivante qui allie courage, amitié, et découverte.

Dates à retenir :

10 janvier

13 janvier

14 janvier

Pour qui ? Un spectacle familial conçu pour émerveiller les petits comme les grands. Une expérience inoubliable où la magie du théâtre se mêle à une histoire riche en rebondissements.

Lieu : Théâtre des Muses

Rejoignez-nous pour une aventure extraordinaire ! Une occasion unique pour les enfants de s’évader, de rêver et de vivre une expérience théâtrale pleine de surprises. Réservez dès maintenant pour des moments de joie et de découverte en perspective !

Blog My little Monaco : Le blog de l’art de vivre en Principauté

Rencontre Exclusive avec Schéhérazade Zeboudji et Marianne Barcilon

Joignez-vous à une expérience unique avec deux talents exceptionnels de la littérature jeunesse, Schéhérazade Zeboudji (auteure de Si tu as peur du noir) et Marianne Barcilon (créatrice de La tétine de Nina, Gloups, Princesse coquette).

Au Programme : découvrez les secrets et les coulisses de la création d’un album jeunesse, Schéhérazade Zeboudji partagera son processus créatif, des idées initiales à la réalisation finale et Marianne Barcilon évoquera son expérience en tant qu’illustratrice renommée, dévoilant les facettes artistiques de ses œuvres adorées. Profitez d’une séance de lecture captivante où les auteures liront des extraits de leurs livres bien-aimés. Une opportunité unique de plonger dans l’univers magique de la littérature jeunesse.

Date : 13 janvier

Pour qui : Cette rencontre est ouverte à tous, des petits explorateurs avides d’histoires aux adultes passionnés de littérature jeunesse.

Lieu : Bibliothèque Princesse Caroline

Ne manquez pas cette chance de vous immerger dans la créativité et la magie des livres avec Schéhérazade Zeboudji et Marianne Barcilon !

Événement Incontournable au Musée Océanographique : le « Bassin tactile »

Plongez dans une expérience sensorielle unique au Musée Océanographique et découvrez la richesse du littoral méditerranéen au travers du fascinant Bassin tactile !

En famille ou entre amis, vivez une rencontre magique avec les habitants marins de la Méditerranée. Cet événement interactif est conçu pour émerveiller petits et grands.

Dates : pendant les vacances et les week-ends

Lieu : Musée Océanographique de Monaco

Laissez-vous guider par vos sens et explorez les spécificités de chaque espèce marine présente dans le bassin tactile. Une opportunité unique de toucher, ressentir et en apprendre davantage sur la vie fascinante qui se cache sous la surface de la mer. Rejoignez-nous pour une journée enrichissante et ludique au Musée Océanographique, où la découverte devient une aventure sensorielle inoubliable !

Pour découvrir tous les bons plans jeunesse de la Principauté, rendez-vous sur le site internet de Rosie & Wally !