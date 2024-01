14e Monaco Optimist Team Race : La Turquie brille à Monaco

La traditionnelle course organisée par le Yacht Club de Monaco s’est achevée dimanche avec la victoire indiscutable de la Turquie.

Ils étaient seuls au monde. En remportant l’intégralité de leur match, avec des manœuvres parfaites et une stratégie payante, les Turc ont écrasé la concurrence dans les eaux de la Principauté, en devançant les Espagnols et les Croates.

Yacht Club de Monaco : Les rendez-vous à ne pas manquer en 2024

« Participer à ce rendez-vous était une très belle expérience, a confié Alican Selcik, leur entraîneur. Nous sommes bien évidemment très heureux de remporter l’épreuve surtout face à des équipes de ce niveau. »

L’équipe du Yacht Club de Monaco se distingue

Dans les rangs monégasques, Ludovica Bonelli, Alexandra Santelli et Océane Schroeder naviguaient aux côtés du jeune Facundo Rubinelli, âgé d’à peine 11 ans. « Il est le plus jeune coureur de toute l’épreuve et à l’image de autres régatiers, il a été pro du début à la fin » a reconnu Margaux Meslin, coach de l’équipe du Yacht Club de Monaco.

Monaco s’est distingué à domicile (Photo © Spada/LaPresse)

Le format Team Race sera de nouveau au cœur du programme du Yacht Club de Monaco avec l’organisation de l’Optimist European Team Racing Championship (15-20 octobre 2024).

D’ici là, la monotypie continuera d’être au devant de la scène sur le plan d’eau monégasque avec le 3e acte des Monaco Sportsboat Winter Series (8-11 février) puis le 4e et dernier acte de ce circuit, qui se déroulera en parallèle de la 40e Primo Cup – Trophée UBS (7-10 mars 2024).