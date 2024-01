Betclic Élite : L’AS Monaco Basket dompte Paris

Mike James et les Monégasques ont assuré à Paris (Photo AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont imposés samedi soir face au Paris Basketball (85-92).

Deux jours après la douloureuse défaite sur le parquet du Panathinaïkos, la Roca Team a fait preuve de caractère pour dominer Paris dans une Accor Arena chauffée à blanc.

Malgré un retour des Parisiens en fin de match, les hommes de Sasa Obradovic ont globalement maîtrisé cette partie, dans le sillage de Mike James (19 points, 5 rebonds, 7 passes), Jordan Loyd (17 points, 3 rebonds, 3 passes) et Donta Hall (16 points (7/7), 5 rebonds).

De belles performances individuelles

« Sans raison particulière, on leur a donné des ballons sur la fin et ils les ont bien utilisés car c’est une équipe qui adore le jeu rapide. A part cela, le match a été très bon durant 30 minutes. On a maîtrisé cette partie, on a dominé tous les secteurs, a reconnu l’entraîneur monégasque en fin de match.

Jordan Loyd nous a bien aidé même s’il n’est pas encore à 100%. Il faut encore être prudent avec lui. Dans cette période, on manque encore de régularité. Tout le monde accepte les rotations dans le groupe. Ce soir Donta Hall a été très bon mais j’ai aimé les derniers matches de Mam Jaiteh. La période n’est pas simple avec toutes ces rencontres qui s’enchaînent. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, vendredi soir (20h) face au Real Madrid en Euroleague.