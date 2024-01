Cette passionnée de Monaco collectionne des porcelaines à l’effigie de la Famille Princière

Elle s’appelle Jacqueline Devauchelles et vit à Frontignan en région Occitanie.

Comment est-elle tombée dedans ? Grâce à ses parents qui tenaient un magasin de presse du côté d’Amiens. À cette époque, alors qu’elle était adolescente, elle scrutait les magazines à la recherche de photos et d’articles sur la vie des Princes et des Princesses qui faisaient vivre la Principauté. Ces magazines, Jacqueline les a d’ailleurs toujours chez elle, tout près de son meuble où trônent assiettes, tasses, verres et autres vases à l’effigie de membres de la Famille Grimaldi et de ses échanges de courrier avec la Famille Princière.

Parce que oui, après un premier séjour en terre monégasque, Jacqueline s’est empressée d’envoyer un courrier de vœux au Prince Rainier. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’elle a reçu quelque temps plus tard une photo accompagnée d’une lettre de remerciement de la part du Souverain. Plus motivée que jamais, elle est retournée à Monaco avec son époux, et a pu approcher le Prince Albert. « Il m’a signé un autographe sur un bout de papier », a confié la Frontignanaise à nos confrères de Midi Libre.

Les voeux du Couple Princier : « Nous avons un devoir commun de reconnaître la chance que nous avons »

Depuis ce jour, la passion de Jacqueline n’a fait que s’accroître. Elle envoie ses vœux pour la nouvelle année et les anniversaires, et reçoit en retour des courriers de remerciements. Elle se rend également en Principauté tous les ans à l’occasion de la Fête du Prince. « À force, je suis connue et reconnue », a-t-elle confié au quotidien. Il est vrai que sa dévotion a payé, à tel point que la secrétaire privée de la princesse Stéphanie lui a permis d’entrer dans un endroit inaccessible au public, le temps de prendre une photo qu’elle a ajouté avec fierté c’est sur, à sa collection déjà bien importante.