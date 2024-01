Les voeux du Couple Princier : « Nous avons un devoir commun de reconnaître la chance que nous avons »

Dans une vidéo de 3’29s minutes publiée par le Palais Princier, le Prince Albert II s’est exprimé aux côtés de la Princesse Charlène.

Alors que le contexte international est particulièrement agité, Monaco fait office de havre de paix, et le Souverain compte bien protéger le plus longtemps possible ce qui fait la tranquillité et la prospérité de la Principauté. Dans un premier temps, le Prince a souhaité exprimer son soutien, sa compassion et son affection à « tous ceux qui ont été frappés par le deuil, la peine, le poids de la maladie et de la solitude ».

Et en ces temps difficiles, le Prince rappelle que Monaco est épargné de bien des secousses de ce monde et à ce titre, « nous avons un devoir commun, déclare-t-il, celui de reconnaiîre la chance que nous avons et une ambition, celle de préserver notre unité en veillant à la protection de notre modèle institutionnel ainsi que de nos acquis socio-économiques. Nous devons également reconnaitre ses atouts en oeuvrant ensemble, pour léguer aux générations futures ce qui nous a été transmis »

Un peu plus loin dans son discours, le Prince insiste : « ce sont notre unité et notre singularité qui aujourd’hui, nous préservent des aléas dans lesquels sont plongés bon nombre de nos sociétés occidentales et je prends comme une ardente obligation, le fait de préserver mais aussi de faire prospérer la cohésion de noter communauté. »

2023 marquée par le centenaire du Prince Rainier III

Le Prince a également évoqué les commémorations du centenaire du Prince Rainier III qui ont marqué l’année 2023. « avec ma famille, nous sommes heureux d’avoir partagé ces moments avec vous. Ils nous ont permis de nous rappeler combien son règne a conduit à la modernisation de notre pays, en faisant de Monaco un état prospère et dynamique, ouvert sur le monde et actif au sein du concert des nations ». Le Souverain a voulu noter également dans son allocution que l’année 2023 avait été marquée par le 30e anniversaire de l’admission de la Principauté à l’Organisation des Nations Unies (ONU).

Cap sur 2024 désormais et aux défis et promesses qui nous attendent. « L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Il n’est pas à prédire mais à inventer. Il nous appartient de nous mobiliser et de mettre toute note énergie au service de la paix, de l’acceptation de l’autre et de la solidarité », a poursuivi le Prince.

Ses mots de conclusion étant les suivants : « chers compatriotes, chers résidents, chers amis, à chacune et chacun d’entre vous, la Princesse et moi-même, exprimons nos meilleurs voeux pour l’année 2024. Qu’elle soit heureuse, que la paix, la joie et la santé vous tiennent lieu de toutes les fortunes », termine le Prince, avant de prononcer d’une seule voix avec la Princesse le traditionnel « bonne année » en français, en anglais « happy new year » et en monégasque : « bon anu noevu ».