Новогоднее обращение Княжеской четы: «Наш общий долг — признать, как нам повезло»

В видеоролике продолжительностью 3 минуты 29 секунд, опубликованном Княжеским дворцом, Князь Альбер II обратился к зрителям вместе с Княгиней Шарлен.

В условиях особенно неспокойной международной обстановки Монако остаётся поистине тихой гаванью, и Государь намерен как можно дольше обеспечить спокойствие и процветание Княжества. Прежде всего, Князь выразил свою поддержку, сострадание и теплоту «всем тем, кого постигла тяжелая утрата, горе, бремя болезни и одиночества».

В эти трудные времена Князь напомнил, что Монако избежало многих потрясений, и поэтому «наш общий долг — признать, как нам повезло, и сохранить наше единство, обеспечив защиту институциональной модели, а также социально-экономических достижений. Мы должны признать её преимущества и продолжать работать плечом к плечу, чтобы передать то, что мы унаследовали, будущим поколениям».

Чуть дальше в своей речи Князь подчеркнул: «Именно наши единство и уникальность — тот щит против опасностей, которые угрожают многим западным странам, и я считаю своим искренним долгом не только сохранить, но и обеспечить процветание нашего сообщества».

2023 год был ознаменован столетним юбилеем Князя Ренье III

Князь также рассказал о праздновании столетнего юбилея Князя Ренье III, которым был отмечен 2023 год. «Моя семья и я очень рады, что разделили с вами эти моменты. Они позволили нам вспомнить, насколько его правление способствовало модернизации нашей страны, превратив Монако в процветающее и динамичное государство, открытое миру и активно участвующее в сообществе наций». В своей речи Государь также отметил, что 2023 год ознаменован 30-летием вступления Княжества в Организацию Объединенных Наций (ООН).

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В преддверии новых вызовов и надежд, которые несет с собой 2024 год, Князь обратился к зрителям со следующей речью: «Мы не можем предсказать будущее, но мы можем подготовиться к нему. Мы не можем предвидеть его, но мы должны сами его сформировать. Наша задача — не уступать перед неведомым, а смело встречать его, мобилизуя все наши силы и ресурсы ради достижения мира, взаимопонимания и единства»

В завершающей части своего выступления он напрямую обратился к аудитории: «Дорогие соотечественники, уважаемые жители Княжества, друзья, вместе с Княгиней мы хотим обратиться к каждому из вас с самыми искренними и сердечными пожеланиями на предстоящий 2024 год. Пусть он будет наполнен радостью и счастьем, подарит мир и благополучие, укрепит ваше здоровье и благосостояние». Затем Князь и Княгиня хором произнесли традиционное «С Новым годом!» последовательно на трёх языках: французском, английском и монегасском.