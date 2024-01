Le MEB dévoile une nouvelle formule d’adhésion et annonce son agenda

Pas moins de 300 entrepreneurs avaient rendez-vous jeudi 18 janvier denier à l’hôtel Méridien pour le traditionnel cocktail networking.

Le rendez-vous des adhérents du Monaco Economic Board est un moment de rencontres, de business et de convivialité pour les entrepreneurs de la Principauté, auquel de nombreux officiels sont présents. Lors de la dernière édition, couronnée une nouvelle fois de succès, Michel Dotta, le président du MEB, a notamment rendu hommage à Etienne Franzi, présent à cette occasion et qui vient de passer la main à Robert Laure à la présidence de l’Association Monégasque des Activités Financières (AMAF), qu’il aura dirigée durant 25 ans.

Lionel Galfré, Conseiller technique en charge des personnes en situation de handicap au sein du Gouvernement, a ensuite pris la parole. Au cours de son intervention, celui qui est aussi l’ancien Directeur de MonacoTech a rappelé devant les acteurs de l’économie monégasque que les personnes en situation d’handicap travaillaient et consommaient comme les autres, appelant les entreprises à se mobiliser aux côtés du Gouvernement qui ambitionne de faire de Monaco une terre d’excellence en matière d’inclusion par le biais de l’initiative « Handipact » lancée récemment.

Place ensuite à la présentation du programme proposé aux membres du MEB au cours du premier semestre par Guillaume Rose, son Directeur Général Exécutif et surtout au dévoilement de la grande nouveauté pour 2024. Désormais, les entreprises auront le choix entre deux types d’adhésion : classique ou premium. La nouvelle formule premium propose, en plus des services de l’adhésion classique, six avantages :

Participation jusqu’à cinq personnes, au lieu de deux, aux événements et activités organisés par le MEB (dans la limite des places disponibles)

Priorité d’inscription lors de tous les événements et activités

Possibilité de participer à un événement annuel exclusif dédié aux seuls adhérents Premium

Priorité d’attribution pour les invitations que le MEB serait amené à distribuer grâce à l’un de ses partenaires (évènement, salon…)

Possibilité de figurer dans une nouvelle rubrique du site du MEB intitulée « Nos entreprises Premium ». Chaque membre Premium bénéficiera d’une page dédiée à sa communication selon une modèle prédéfini

Soutien de l’équipe communication du MEB dans les démarches auprès des médias locaux.

Un programme dense

Pour tous ses membres, le MEB propose un agenda bien rempli pour le premier semestre de l’année avec :

Des missions économiques, à Riyadh (23-27 janvier) au Maroc (16-19 avril) et à Londres (10-13 juin)

Des accueils de délégations d’entrepreneurs en provenance de Tunisie (22 février) et d’Autriche (18 avril)

Une session dédiée exclusivement à des rendez-vous individuels entre entreprises membres (avril)

Des conférences avec des économistes de renom : Jean-Christophe Caffet de Coface (8 février), Christophe Barraud de Market Securities (16 mai) mais aussi des intervenants anglophones dont le détail sera prochainement communiqué. Quant à Alexandre Bubbio et son équipe de l’IMSEE, ils dévoileront une nouvelle fois en avant-première les principales données du recueil Monaco en Chiffres (20 juin)

Des conférences thématiques sur le port-franc à Monaco Freeport (5 avril) puis sur le sport et business dans le cadre du Club Eco Monaco – groupe Nice-Matin (9 avril).

Enfin Guillaume Rose a évoqué la conférence annuelle du Gouvernement consacrée à la PropTech (12 mars) organisée par Extended Monaco en partenariat avec le MEB ; il a également invité les entreprises intéressées à participer au second Forum pour l’Emploi (19 février) organisé également par le Gouvernement dans une formule élargie à la suite du succès de la première édition.

Le Monaco Economic Board met le cap sur l’Arabie Saoudite