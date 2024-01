Nouvel exercice d’alerte tsunami dans les Alpes-Maritimes

Il aura lieu ce vendredi 19 janvier, de 10h Ă 12h.

En fin de semaine, la PrĂ©fecture des Alpes-Maritimes organisera un exercice d’alerte « tsunami » aux populations via le nouveau système d’information « FR-Alert » qui permet la diffusion d’un message d’alerte accompagnĂ© d’un signal sonore sur les tĂ©lĂ©phones portables. Ce système a Ă©tĂ© rĂ©cemment utilisĂ© Ă l’occasion du passage de la tempĂŞte Aline sur les Alpes-Maritimes.Â

La diffusion de ce message d’alerte sur le littoral français, s’effectuant via les antennes relais des opérateurs téléphoniques, il n’est pas exclu que des débordements géographiques s’opèrent et que des résidents de la Principauté de Monaco soient destinataires dudit message. S’agissant d’un simple exercice, ce message d’alerte ne nécessitera ni réponse ni comportement de mise à l’abri de la part de la population. Il est donc inutile d’encombrer les lignes d’urgences du 18 et 112 pour obtenir des renseignements.

Un numéro de téléphone pour lutter contre le harcèlement scolaire à Monaco