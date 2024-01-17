В Приморских Альпах запланированы учения системы предупреждения о цунами

Учения стартуют в эту пятницу, 19 января, с 10:00 до 12:00.

В конце рабочей недели префектура Приморских Альп проведёт учения по предупреждению о цунами с использованием новой информационной системы FR-Alert. Эта передовая система не только отправляет соответствующее предупреждение, но и сопровождает его звуковым сигналом. Недавно FR-Alert уже была успешно задействована в регионе во время прохождения урагана «Алин».

Следует подчеркнуть, что данное предупреждение будет ретранслироваться вдоль французского побережья через антенны местных операторов мобильной связи. Это означает, что сообщение может быть получено не только местными жителями, но и жителями Княжества Монако. Важно отметить, что настоящие учебные мероприятия не предполагают немедленных действий или эвакуации со стороны населения, и, следовательно, нет необходимости обращаться по номерам экстренных служб 18 и 112 для получения дополнительной информации.

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