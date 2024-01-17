Номер телефона для борьбы с травлей школьников в Монако
Номер работает 24/7.
В Княжестве принята новая мера по борьбе с этой напастью. В понедельник 15 января княжеское правительство объявило об учреждении специального номера телефона для оповещения о травле в школьной среде.
Телефон работает ежедневно и круглосуточно. Он создан Дирекцией по национальному образованию, молодежи и спорту (DENJS) в партнерстве с Ассоциацией помощи жертвам уголовных преступлений (AVIP).
Дети и подростки, ставшие жертвами травли и любых форм насилия в школьной среде (физическое насилие, запугивания, издевательства, оскорбления, угрозы, кибербуллинг и пр.), свидетели, родители и сотрудники учебных заведений теперь могут звонить по телефону +377 98 98 96 96.
Специалисты DEJNS и AVIP посодействуют звонящим в их действиях, чтобы были приняты все меры по поддержке жертв, а также меры пресечения подобных ситуаций.
Дополнительную информацию о принятых в Княжестве мерах по борьбе с травлей школьников можно найти на сайте monservicepublic.gouv.mc.