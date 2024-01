Un numéro de téléphone pour lutter contre le harcèlement scolaire à Monaco

Le numéro est joignable 24h/24, 7j/7.

C’est un nouveau dispositif qui vient d’être mis en place en Principauté pour lutter contre ce fléau. Le Gouvernement Princier a annoncé ce lundi 15 janvier la création d’un numéro de téléphone dédié, pour signaler une situation de harcèlement en milieu scolaire.

Joignable tous les jours et à n’importe quelle heure, ce numéro est né grâce à un partenariat entre la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS) et l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales (AVIP).

Enfants et adolescents victimes de harcèlement et de toutes formes de violences en milieu scolaire (violences physiques, intimidations, moqueries, insultes, menaces, cyberharcèlement etc.), témoins, parents et personnels des établissements peuvent ainsi appeler ce numéro : +377 98 98 96 96.

Des professionnels de la DEJNS et de l’AVIP accompagneront les appelants dans leurs démarches, pour que toutes les mesures d’accompagnement de la victime soient prises, ainsi que celles destinées à faire cesser la situation concernée.

Pour en savoir plus sur les dispositifs mis en place par la Principauté pour lutter contre le harcèlement scolaire, rendez-vous sur le site internet monservicepublic.gouv.mc.

