Pierre Dartout : « L’année 2024 sera une année de défis locaux et internationaux »

Le Ministre d’Etat a dressé le bilan de l’année 2023 avant de présenter les grands axes du Gouvernement pour cette nouvelle année.

« Des objectifs clairs mais réalistes pour 2024. » Ce mercredi 10 janvier, le Ministre d’Etat, Pierre Dartout, a présenté ses vœux à la presse, en présence des Conseillers de Gouvernement-Ministres.

L’occasion pour Pierre Dartout de faire un point sur l’année 2023 « complexe du fait du contexte international et de ses conséquences, surtout sur le plan économique, même si la situation à Monaco reste bien meilleure qu’ailleurs. » Le Ministre d’Etat a notamment évoqué les excellents résultats du secteur touristique monégasque, en particulier pour les fêtes de fin d’année.

La Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco, et son directeur Guy Antognelli, viennent justement de dévoiler le détail de ces résultats. Les établissements hôteliers ont ainsi affiché une occupation moyenne de 50% au moment de Noël, dépassant largement la moyenne habituelle du dernier mois de l’année. La période du nouvel an, quant à elle, a enregistré une occupation spectaculaire de 90%, « dépassant toutes les attentes. »

Le Ministre d’Etat était entouré de ses Conseillers de Gouvernement-Ministres : Céline Caron-Dagioni, Patrice Cellario, Isabelle Berro-Amadei, Marco Piccinini et Christophe Robino – © Direction de la Communication / Manuel Vitali

Des résultats prometteurs pour le tourisme en 2024

Des chiffres qui s’expliquent notamment par « une expérience exceptionnelle, générant des retours extrêmement positifs de la part des visiteurs » pendant la période des fêtes, selon Guy Antognelli. Ce dernier se dit d’ailleurs très optimiste pour l’année 2024, espérant « un retour massif de la clientèle italienne, une reconquête des touristes britanniques malgré les défis économiques et le Brexit, ainsi que la consolidation de la clientèle américaine. Une reprise significative du tourisme d’affaires est également prévue, visant à retrouver les niveaux d’avant la crise. »

Pierre Dartout, de son côté, affirme que l’année 2024 « sera une année de défis, certains avec une portée locale, d’autres avec une portée internationale. » « Il faut toujours faire attention dans un monde où la compétition internationale est extrêmement vive, a-t-il précisé. Nous ne sommes pas coupés des autres et nous subissons le contrecoup des conflits internationaux. Monaco doit en tenir compte. Nous ne devons ne pas rester figés, nous devons nous adapter aux évolutions et demeurer vigilants quant à l’attractivité de la Principauté et la solidité de son modèle. Nous devons nous tenir au principe de Monaco : celui de l’endettement zéro. Il faut savoir être précis, rigoureux dans la bonne gestion de nos dépenses et veiller à ce que les recettes soient suffisantes. »

Examen Moneyval, mobilité… Les grands axes pour 2024

Le Ministre d’Etat a par ailleurs affirmé que le Gouvernement était pleinement mobilisé à l’approche de l’examen Moneyval, qui sera mené entre mai et juin 2024, et à celui du Greco : « nous devrons être exemplaires. Le Gouvernement a été conduit à prendre des mesures assez strictes, voulues et mises en œuvre par le Souverain.

2024 sera donc pour nous une année de forte mobilisation et nous devons continuer à agir pour que nos politiques publiques répondent au mieux aux besoins de la Principauté. »

A l’échelle locale, la question de la mobilité a particulièrement été abordée. Au lendemain de l’inauguration de la nouvelle bretelle de l’A8, Pierre Dartout a confirmé que le dialogue n’était pas rompu avec le maire de Cap d’Ail au sujet de la construction de la trémie. « On doit se voir très rapidement, je pense que ce projet est indispensable, mais pas suffisant. Cette trémie est une très bonne opération », a-t-il confirmé avant de conclure auprès de Monaco Info : « les grands axes pour 2024 sont de poursuivre les grands projets qui assurent le développement de la Principauté, en matière de mobilité, de logement et d’équipement commercial. »