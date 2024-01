Programme, cours, danses… Que propose l’AS Monaco Danse Sportive cette année ?

L’association fondée en 2009, qui ne cesse de s’affirmer dans le paysage sportif monégasque, propose un pôle loisir avec des cours collectifs et un pôle compétition avec des cours particuliers et des entraînements réguliers.

Cette année, une variété de styles de danse vous attendent. West Coast Swing, Rock’n’Roll, Zumba, Kizomba, Jazz, Moderne… Il y en aura vraiment pour tous les goûts.

Un programme réservé aux couples avec des danses comme la Valse, le Tango, le Fox Trot et le Jive a également été annoncé, sans oublier les incontournables Rumba, Samba et Paso Doble.

Les techniques des danseuses de cabaret enseignées au Métropole Monte-Carlo

Des cours de yoga et de pilates sont également proposés entre les séances, en plus des cours collectifs pour les danseurs occasionnels. Des cours privés sont aussi disponibles pour celles et ceux qui souhaitent se préparer à la compétition.

Programme

Beausoleil – Le Centre (derrière la Mairie)

Mercredi 15h15 à 16h15 – Enfants Couples Inter 7-12 ans

Mercredi 16 h15 à 17h15 – Enfants Couples Déb. 7-12 ans

Mercredi 17h15 à 18h – Ados Couples Latines

Mercredi 18h à 18h 45 – Ados Couples Standards

Gymnase école de la Condamine

Mardi 20h à 21h Ados/Adultes Couples Standards Compétition

Mardi 21h à 22h Adultes Couples Danse Sportive Débutants

Gymnase collège Charles III

Dimanche 17h à 18h Enfants couples

Dimanche 18h à 19h Ados/Adultes couples Intermédiaires (niveau orange et vert)

Dimanche 19h à 20h Ados/Adultes couples débutants (niveau jaune)

L’Escorial (31 avenue Hector Otto)

Lundi 19h45 à 20h45 Adultes Débutants (Rock’n Roll et Danses de Salon)

Lundi 20h45 à 21h45 Adultes Avancés (Rock’n Roll et Danses de Salon)

Beausoleil – Salle José Rizal (derrière la Mairie de Beausoleil)



Mercredi 18h45 à 19h45 Adultes Débutants (Kizomba)

Mercredi 19h45 à 20h45 Adultes Intermédiaires (Kizomba)

Mercredi 20h45 à 21h45 (West Coast Swing)

Pour plus d’informations, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse mail suivante : asmdansesportive@gmail.com