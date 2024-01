Rallye de Monte-Carlo : « À Gap, on espère trouver de la glace ou de la neige »

Eric Barrabino, directeur du Rallye était l’invité de Radio Monaco.

Les grands amateurs de vitesse n’ont pas manqué le départ de cette mythique course automobile qui a été donné jeudi dernier à 16h52 sur la Place du Casino de Monte-Carlo.

Pour sa 92e édition, le Rallye Monte-Carlo a remis le cap à Gap. Mais le départ, l’arrivée ainsi que la cérémonie de remise des prix ont bien eu et auront bien lieu en Principauté. La particularité de cette ville des Alpes-Maritimes est son altudide, et la présence de routes enneigées sur le parcours. « Le fait d’être à Gap va nous permettre d’aller un peu plus au Nord et on espère trouver au moins de la glace si ce n’est de la neige », a confié celui qui a succédé à Christian Tornatore à la tête du rallye.

L’interallié de l’interview est disponible dans ce podcast :