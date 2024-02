Betclic Élite : L’AS Monaco Basket se relance face à l’ASVEL

Elie Okobo et les Monégasques n'ont pas tremblé face à l'ASVEL (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques se sont imposés (89-71) lundi soir face à l’ASVEL à Gaston-Médecin.

Dans cette rencontre en retard de championnat, la Roca Team n’a pas tremblé à domicile pour prendre le meilleur sur l’ASVEL, quelques jours après sa défaite face à Bourg-en-Bresse.

En l’absence de Jordan Loyd, suspendu pour ce match, les hommes de Sasa Obradovic s’en sont remis au duo composé de Mike James (17 points, 5 passes décisives) et Elie Okobo (14 points, 7 passes décisives) pour faire la différence dans les deux derniers quarts-temps et glaner une 19e victoire en championnat cette saison.

Place à l’Euroleague

« On manquait d’énergie en première période, nous étions mous en attaque. En deuxième période, nous avons fait les efforts et ça nous a permis de faire des différences, a expliqué l’entraîneur de la Roca Team après la rencontre.

On doit toujours respecter cette équipe de l’ASVEL qui peut nous pousser dans nos retranchements On repart de l’avant en championnat, c’est ce qu’il faut retenir, et nous avons pu partager les minutes.»

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, vendredi soir (20h30) face à la Virtus Bologne.