Betclic Élite : L’AS Monaco fait sa loi à Nanterre

Les Monégasques se sont imposés (80-86) sur le parquet de Paris La Défense Arena devant près de 15 000 spectateurs mercredi soir.

Dans le money time, la Roca Team a résisté au retour de Nanterre 92 pour finalement s’imposer, dans le sillage d’un Mike James étincelant (31 points).

Les hommes de Sasa Obradovic sont revenus de cette trêve avec de belles intentions et repartent déjà gonflés à bloc à l’approche du sprint final, eux qui sont toujours solides leader du championnat.

De la confiance avant le choc face à Barcelone

« Nanterre a une des équipes avec le plus de qualités dans notre ligue. On l’a vu à la Leaders Cup, c’est une équipe très bien construite, ils jouent bien ensemble, a confié Mike James.

C’est forcément un challenge de gérer toutes ces compétitions, l’important c’est de garder le rythme et rester en bonne santé. Jordan (Loyd) et Elie (Okobo) n’ont pas joué, alors j’ai eu plus de responsabilités et j’ai joué très agressif. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, vendredi soir (20h30) sur le parquet du FC Barcelone.