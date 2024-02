Leaders Cup : Fin de l’aventure pour l’AS Monaco Basket

Les Monégasques se sont inclinés (93-98) en demi-finale face au Paris Basketball.

Publicité

Les hommes de Sasa Obradovic ne remporteront pas la Leaders Cup cette année. Après une belle victoire face au Mans, les Roca Boys ont cédé dans le dernier carré de la compétition face à une séduisante équipe de Paris.

ÉmoussĂ©s physiquement, les coĂ©quipiers de Mike James (18 points, 4 passes) ont craquĂ© dans le quatrième quart-temps, voyant leurs rĂŞves de finale s’envoler.

Une trĂŞve qui va faire du bien

 « Bravo à Paris. Ils nous ont poussé à jouer dans des situations difficiles, a reconnu Mam Jaiteh après le match.

Coupe de France : L’AS Monaco Basket au rendez-vous des quarts

En un contre un notamment. Des fois ça marche mais au bout d’un moment ça ne rentre plus. Nous sommes des joueurs de haut niveau. Il y a de la frustration et de la déception c’est évident. Mais on va rebondir, on le sait. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, mercredi 28 fĂ©vrier (20h) face Ă Nanterre.