La Slow Food à l’honneur au Louis XV d’Alain Ducasse

Antonio Fochi, Jean-Pierre Rous, Alain Ducasse et Jean Pallanca dans les cuisines du Louis XV. ©Slow Food Monaco

Le restaurant gastronomique a reçu l’association Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur.

Ils étaient une cinquantaine de convives et ont profité d’une déjeuner gastronomique dans l’écrin unique du Louis XV. Le chef Alain Ducasse était présent, étant président d’honneur de cette association qui met en avant « une alimentation propre, bonne et juste ».

Le mouvement Slow Food débute dans les années 1980. Un groupe de gourmets piémontais, menés par Carlo Petrini, porte un nouveau regard sur l’alimentation, l’agriculture et la gastronomie. En 1986, ce mouvement devient protestataire et militant, en réaction à l’implantation d’un restaurant McDonald’s o au cœur de la Rome historique. Face à l’invasion du fast food, le nom de ce mouvement est choisi en opposition : Slow Food. À partir de l’Italie, le message se propagera partout un peu partout dans le monde.

Les convives ont profité d’un déjeuner gastronomique autour de la Slow Food. ©Slow Food Monaco

C’est en 1999 que Slow Food Monaco Riviera Côte d’Azur voit le jour, créée par Jean-Pierre Rous, aujourd’hui toujours président de l’association et chef sommelier au Louis XV. Pour ouvrir l’année 2024, les convives ont donc profité d’un menu autour de la Méditerranée et de la naturalité, sans protéines animales, imaginé par Alain Ducasse et Emmanuel Pilon, chef au sein du restaurant monégasque.

