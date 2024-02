L’illustre explorateur et ami de la Principauté Jean Malaurie est décédé

Le 5 février 2024, Jean Malaurie, âgé de 101 ans s’est éteint à son domicile de Dieppe en Seine Maritime.

Géographe, ethnographe, physicien, ethnohistorien, anthropologue mais avant tout illustre explorateur, Jean Malaurie était un précurseur de la recherche polaire. Né en 1922, il prend le maquis à 20 ans pour rejoindre la résistance en 1943 lors de la Seconde Guerre mondiale.

Défenseur des minorités du Grand Nord, il avait fondé la collection "Terre humaine".

Une fois la France libérée, Jean Malaurie débute des études de géographie et de géomorphologie. Son intérêt pour les populations inuites et leur mode de vie se manifeste lorsqu’il rejoint en 1948 les expéditions polaires françaises menées par Paul-Emile Victor. Puis le 21 mars 1951, il devient le premier homme à atteindre le pôle Nord géomagnétique en chien de traîneau.

Nous devons à ce grand explorateur de nombreuses découvertes géographiques, ethniques et généalogique. Il découvre certains fjords ainsi que des littoraux et établit en 1950 la première généalogie d’un groupe composé de 302 Inuits. Son travaille sera publié dans son premier livre Les Derniers rois de Thulé, qui donnera suite à la collection Terre Humaine. Ses ouvrages sont considérés comme une référence de la vulgarisation ethnographique.

En tant que grand humaniste, Jean Malaurie a consacré une majeure partie de sa vie à la défense et la protection des Inuits. Dans son premier livre, il dénonce une base américaine sur le territoire des autochtones. L’explorateur prend position publiquement et expose « le choc colonialiste » subit par la population d’arctique.

Jean Malaurie, grand ami de Monaco

Au-delà du monde de la recherche, la disparition de Jean Malaurie bouleverse aussi la Principauté. L’explorateur était devenu un grand ami de Monaco et du Prince Albert II. En 2022, à l’occasion du centenaire de Jean Malaurie, le Souverain s’était rendu à son domicile de Dieppe.

Le 22 décembre 2022, le Prince Albert a rendu visite à Jean Malaurie pour son centième anniversaire – © Collection Jean Malaury

Une année avant, le chercheur avait donné au Musée Océanographique de Monaco une collection d’objets inuits ainsi que des archives retraçant ses nombreuses expéditions. Aujourd’hui, l’exposition Mission polaire expose quelques un des ces objets.

Collection d’objets inuits exposés au Musée Océanographique – ©Musée Océanographique

Suite à ce triste événement, le Prince Albert II salue la mémoire de Jean Malaurie et rend hommage à l’explorateur.

À Monaco, l’Institut de recherches arctiques Jean Malaurie Monaco-UVSQ (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), soutenu par le Musée Océanographique et la Fondation Prince Albert 1er de Monaco « est très heureuse de pouvoir contribuer à la valorisation scientifique de la grande œuvre de Jean Malaurie et de la poursuivre par des travaux scientifiques et des activités de dissémination auprès du grand public ».