Monaco parmi les meilleurs destinations européennes en 2024

Monaco est deuxième destination du classement des meilleurs endroits où voyager en Europe selon le site de voyages European Best Destinations.

La Principauté se glisse derrière Marbella en Espagne, mais reste toujours un endroit d’exception. Comme l’indique European Best Destinations, ce territoire de 2 km² « reflète le mariage parfait entre glamour, culture et détente ». Gastronomie, shopping, sport, culture… Monaco offre un nombre d’activités et d’événements extraordinaires pour sa taille.

L’excellence est au cœur des discours. En effet, lors du bilan de la saison estivale 2023, Guy Antognelli, directeur de la Direction du Tourisme et des Congrès, annonçait : « Monaco est un endroit comme nulle part ailleurs. Unique par sa taille, par son Histoire, par la cohérence de l’offre et par l’excellence que l’on doit trouver partout ».

Les établissements, les événements et la qualité de vie font la renommée mondiale de la Principauté. Avec le Rolex Monte-Carlo Masters ou le Grand Prix de F1, Monaco attire chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. Entre l’exceptionnel Hôtel de Paris face au célèbre Casino de Monte-Carlo, la ville-état est un condensé d’exceptions.

La Principauté propose également une impressionnante expérience culturelle et historique pour les petits budgets.

Du point de vue environnemental, le pays s’oriente vers le développement durable. Avec 20 % du territoire consacré aux espaces verts, European Best Destinations indique que Monaco « continue de se développer et d’honorer son engagement envers la nature ».