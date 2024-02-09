В 2024 году Монако – одно из самых престижных туристических направлений в Европе

Княжество привлекает туристов круглый год – © Дирекция по связям / Мануель Витали (Manuel Vitali)

По данным туристического сайта European Best Destinations Монако – на втором месте в рейтинге туристических направлений в Европе.

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Княжество уступает только испанской Марбелле, но остается эксклюзивным местом. Как указывает сайт European Best Destinations, эта территория площадью 2 км² «отражает идеальное сочетание гламура, культуры и отдыха». Для своей скромной площади Монако предлагает широкое разнообразие великолепных мероприятий и развлечений: гастрономия, шоппинг, спорт, культура и пр.

Превосходство во всем. Подводя итоги летнего сезона 2023 года, Ги Антонелли, руководитель Дирекции по туризму и конгрессам, заявил: «Монако – уникальное место. Оно уникально своей территорией, историей, связностью предложения и всесторонним превосходством».

За кулисами кампании «Like Nowhere Else», продвигающей Монако до США

Заведения, мероприятия и качество жизни – в основе мировой репутации Княжества. Благодаря теннисному турниру Rolex Monte-Carlo Masters и Гран-при Формулы-1, Монако ежегодно привлекает сотни тысяч туристов. На фоне исключительного Hôtel de Paris напротив знаменитого Казино Монте-Карло город-государство является концентратом изыска.

Княжество также предлагает впечатляющую культурную и историческую программу для более скромных бюджетов.

С точки зрения окружающей среды Монако стремится к устойчивому развитию. Учитывая то, что 20% территории занято парками и садами, сайт European Best Destinations указывает, что Монако «продолжает свое развитие, заботясь об окружающей среде».