Monaco è tra le migliori destinazioni d’Europa per il 2024

Secondo il sito di viaggi European Best Destinations, Monaco si classifica al secondo posto tra le migliori mete europee.

Il Principato si posiziona dietro Marbella, in Spagna, ma resta comunque un luogo d’eccezione. Come sottolinea European Best Destinations, questo territorio di 2km² “è il connubio perfetto tra glamour, cultura e relax”. Cucina, shopping, sport, cultura… Monaco offre tantissime attività e innumerevoli eventi straordinari per le sue dimensioni contenute.

L’eccellenza è il punto forte. In effetti, in occasione del bilancio della stagione estiva 2023, Guy Antognelli, direttore del Dipartimento del Turismo e dei Congressi aveva annunciato: “Monaco è un luogo unico al mondo. Per le sue dimensioni, per la sua storia, per la coerenza dell’offerta e per l’eccellenza che si trova dappertutto”.

Monaco è la destinazione più cara del mondo?

Le strutture, gli eventi e la qualità della vita hanno reso Monaco famosa in tutto il mondo. Con il Rolex Monte-Carlo Masters e il Gran Premio di F1, il Principato attira ogni anno centinaia di migliaia di turisti. Dall’incredibile Hotel de Paris al Casinò di Monte-Carlo, la città-stato pullula di bellezze eccezionali.

Il Principato offre anche un’incredibile esperienza culturale e storica per chi dispone di un budget ridotto.

Dal punto di vista ambientale, il paese va verso lo sviluppo sostenibile. Con il 20% del territorio dedicato agli spazi verdi, European Best Destination afferma che Monaco “continua a crescere e a rispettare il suo impegno nei confronti della natura”.