Monaco è la destinazione più cara del mondo?

È quanto risulta dalla classifica delle città internazionali stilata da un blog di viaggi britannico.

Secondo Traveller’s Elixir, Monaco sarebbe in cima alla lista. Addirittura al primo posto. Dopo aver esaminato una sessantina di destinazioni, tra cui le più care e le meno care del mondo, il sito ha scelto di piazzare il Principato davanti a Saint-Barthélémy, isola dei Caraibi, Gstaad, in Svizzera, Bora Bora e Reykjavik, in Islanda.

Secondo il blog, un viaggio di cinque giorni a Monaco costerebbe in media 2.047 €, escluso il biglietto aereo, il cui prezzo varia notevolmente a seconda della città di partenza. Per calcolare questa cifra, Traveller’s Elixir ha esaminato diverse fonti, tra cui i prezzi medi di hotel e cibo, i costi dei trasporti e i prezzi delle attrazioni.

SBM: il mare è il protagonista del 2023

“Il paese ha molti ristoranti di alto livello, negozi di design, boutique di lusso e luoghi di intrattenimento, tutti a prezzi molto elevati”, spiega il blog, citando anche il prestigio degli eventi monegaschi, di istituzioni come il casinò di Monte Carlo o il prezzo elevato degli alloggi. Nel 2012, Trivago, il motore di ricerca che confronta i prezzi degli hotel, ha condotto uno studio utilizzando i suoi dati e ha rilevato un costo medio di 362 € per una notte nel Principato.

Per quanto riguarda le destinazioni più economiche, sempre per un viaggio di cinque giorni, Delhi è in cima alla classifica (164 €), seguita da Phnom Penh in Cambogia (203 €), poi da Kathmandu in Nepal (207 €) e dalla cosiddetta “città dell’eterna primavera”, Medellin, in Colombia (231 €).