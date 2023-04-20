Монако — самое дорогое туристическое направление в мире?

Это заключение следует из рейтинга международных городов, составленного британским туристическим блогом.

Traveller’s Elixir присудил Монако не какую-нибудь, а верхнюю строчку своего рейтинга. Проанализировав около шестидесяти туристических направлений, включая самые дорогие и самые дешёвые из существующих, редакторы сайта отдали Княжеству первенство в своей подборке. Монако оставило позади Сен-Бартелеми, швейцарский Гштад, о. Бора-Бора и исландский Рейкьявик.

По данным блога, пятидневная поездка в Монако обойдется в среднем в 2 047 евро, не включая перелеты, цена которых сильно варьируется в зависимости от места вылета. Каким образом получилось это число? Авторы Traveller’s Elixir отмечают, что изучили различные источники, включая средние цены на отели и питание, транспортные расходы и цены на достопримечательности.

Главные мероприятия на «Скале» Монако в 2023 году

«Здесь много фешенебельных ресторанов, дизайнерских магазинов, элитных бутиков и развлекательных заведений, и они отнюды не дёшевы», — говорится в блоге. Также упоминается престижность мероприятий в Монако и таких заведений, как Казино Монте-Карло, и высокая стоимость проживания. В 2012 году сайт поиска отелей Trivago провел исследование на основе собственных данных и сообщил, что средняя стоимость проживания в Княжестве составляет 362 евро за ночь.

Что касается самых дешевых направлений (опять же для пятидневной поездки), то первое место занимает Дели (Индия, €164), за ним следует Пномпень (Камбоджа, €203), затем Катманду (Непал, €207) и так называемый «город вечной весны» Медельин в Колумбии (€231).