Où prendre des cours de tennis à Monaco et ses alentours ?

Plusieurs clubs de tennis, dans les communes limitrophes de Monaco, proposent des cours pour débutants ou confirmés.

Si vous êtes de la région monégasque et que vous, ou vos enfants, souhaitez travailler votre coup droit, Monaco Tribune vous présente les clubs de tennis proposant des cours collectifs et particuliers.

En Principauté, deux organismes en proposent et, en dehors, vous trouverez également un club à Cap d’Ail, Roquebrune-Cap-Martin, Beausoleil et Beaulieu-Sur-Mer.

Dans chacun de ces clubs, une licence à la Fédération Française de tennis (FFT) est nécessaire pour participer aux cours de tennis. Néanmoins, vous pouvez également louer un terrain pour pratiquer sans professeur. Dans ce cas, la licence FFT n’est pas obligatoire.

Tarifs des licences de tennis :

– 12 euros jusqu’à 6 ans

– 22 euros de 7 à 18 ans

– 32 euros pour les adultes

1. Tennis Club de Monaco

Les terrains du club se situent dans les hauteurs de la Principauté – ©Tennis Club de Monaco

Le tennis Club de Monaco dispose de quatre courts de tennis extérieurs en terre battue et d’un court de mini-tennis, tous éclairés. Situé à la frontière monégasque au 7 Avenue Rainier III, 06320 Cap-d’Ail, le club propose des cours particuliers et collectifs. Deux professeurs de tennis diplômés d’État, Arnaud Zaragoza et Jessica Zaragoza, dispensent les cours adaptés aux différents niveaux, des débutants aux plus confirmés.

L’École de tennis propose des programmes collectifs pour les jeunes à l’année, de septembre à juin.

Tarifs à l’année de l’École de tennis pour les enfants à partir 4 ans :

Une heure de cours par semaine : 205 euros/an (licence comprise)

(licence comprise) Deux heures de cours par semaine : 315 euros/an (licence comprise)

Tarifs à l’année pour le « Perfectionnement jeunes » à partir de 12 ans :

1 séance d’1h30 d’entrainement par semaine : 270 euros (licence comprise)

(licence comprise) 2 séances d’1h30 d’entrainement par semaine : 420 euros (licence comprise)

Le club propose également des leçons particulières dont le prix varie en fonction du niveau.

2. Le Monte-Carlo Country Club

Courts de tennis du Monte-Carlo Country Club – ©Franck Follet

Le club, célèbre pour l’organisation du Rolex Monte-Carlo Masters, présente aussi son panel de cours et autres activités. En termes d’infrastructures, c’est l’un des plus hauts de gamme. L’historique de l’emblématique Monte-Carlo Country Club (MCCC) remonte à 1928. Il dispose de 21 courts en terre battue dont deux couverts et de deux courts en dur. Parmi eux, 15 sont éclairés. Avec le MCCC, les membres peuvent également profiter d’autres infrastructures tels que les restaurants ou les espaces bien-être.

Le club propose trois programmes adressés aux enfants pour lesquels il n’est pas obligatoire d’être membre du Monte-Carlo Country Club.

Le Mini-club se déroule chaque mercredi et initie les 3-6 ans au tennis. Pour les plus grands, l’École de tennis accueille les 7-13 ans tous les mercredis de septembre à juin.

Tarifs de l’École de tennis à l’année, une heure hebdomadaire de septembre à juin :

Membres : 336 euros licence comprise

Non-membres : 395 euros licence comprise

Les enfants de 6 à 12 ans peuvent intégrer le Multi-activity sports camp. Ce programme propose chaque semaine 1h de tennis, 45 min de fitness et 45 min de sport collectifs.

Tarifs du Multi-activity sports camp à l’année, de septembre à juin :

Membres :

– Mercredis : 485 euros

– Samedis : 425 euros

– Mercredis et Samedis : 900 euros

Non-membres :

– Mercredis : 530 euros

– Samedis : 460 euros

– Mercedis et samedis : 980 euros

À propos des leçons particulières accessibles à tous, il faut s’adresser directement aux professeurs du club.

3. Tennis Club Cap d’Ail

Le Tennis Club Cap d’Ail se trouve au bord de la plage Marquet – © Tennis Club Cap d’Ail

À la frontière de la Principauté, le Tennis Club Cap d’Ail propose aussi des cours. Des programmes à l’année ou des leçons particulières à l’unité sont dispensés par des moniteurs diplômés d’État. Les leçons à l’unité permettent à chacun de prendre des cours de tennis. Le club accueille des enfants de 4 à 17 ans avec trois formules de septembre à juin. Il vous sera aussi possible de vous rendre au restaurant du club entre deux matchs.

L’École de tennis est accessible aux enfants de 4 à 14 ans, débutants ou confirmés.

Tarifs :

– Résidents Cap d’Ail : 232 € par an

– Extérieurs Cap d’Ail : 262 € par an

Le centre de perfectionnement s’adresse aux enfants de 8 à 17 ans ayant plus d’expérience pour des cours plus poussés.

Tarifs : 10 premières séances 182 €, licence comprise valable toute l’année puis 150 € les 10 séances

Enfin le centre d’entraînement prépare les jeunes à la compétition.

Tarifs :

– Une séance hebdomadaire : 182 €/premier trimestre avec la licence, puis 160 € les trimestres suivants

– Deux séances hebdomadaires : 272 €/premier trimestre avec la licence, puis 250 € les trimestres suivants.

En ce qui concerne les adultes de tous les niveaux, il est également possible de prendre des cours particuliers ou collectifs.

Tarifs :

Membre du club :

– Une heure individuel, 55 € ou 35 € /personne pour deux élèves

– Cinq heures en individuel, 240 € ou 130 € /personne pour deux élèves

Non membre du club :

– Une heure en individuel, 65 € ou 40 €/personne pour deux élèves

– Cinq heures en individuel, 290 € ou 160 €/personne pour deux élèves

4. Club du Tennis Padel Soleil de Beausoleil

Le Tennis Padel Soleil de Beausoleil se situe juste au-dessus de Monaco. Il dispose de quatre courts en dur dont deux couverts, deux courts en gazon synthétique, un terrain en terre battue ainsi qu’une espace dédié aux enfants. À propos de l’apprentissage, le club présente des cours de tennis pour tous les âges. Après votre session, vous pourrez vous détendre et profiter du restaurant et du club-house.

Un programme École de tennis est destiné aux moins de 18 ans avec une ou deux heures hebdomadaires de septembre à juin.

Tarifs de l’École de tennis, jusqu’à 18 ans :

– 1 heure hebdomadaire : 280 euros + prix de la licence à l’année

– 2 heures hebdomadaire : 430 euros + prix de la licence à l’année

Pour les adultes, il est également possible de prendre des cours particuliers ou en groupe.

Tarifs des cours de tennis adultes :

– Cours particulier : 45 euros l’heure

– Cours en groupe : 45 euros à diviser entre le nombre de participants

Vous l’aurez compris, c’est aussi un club de padel, le plus grand de la Côte d’Azur et le seul à avoir des courts en intérieur. Le club est le partenaire de l’association Padel Monégasque. Les joueurs de Monaco y suivent un programme d’entraînement physique et sportif. Vous pourrez ainsi pratiquer les deux sports de raquette.

5. Tennis Club Roquebrune-Cap-Martin

Le Tennis Club de Roquebrune-Cap-Martin possède six courts, trois en terre artificielle, deux en terre battue et un en dur. Avec l’École de tennis ouverte de 3 à 18 ans, les enfants peuvent participer à une heure de cours hebdomadaire. Pendant les vacances, le club organise également des stages. Vous pourrez profiter du club-house et des infrastructures liées.

Tarifs annuels :

– École de Tennis : 300 euros, licence comprise

Pour les adultes, il est aussi possible de prendre des cours particuliers ou en groupe.

Tarifs cours particuliers :

– Membre : 40 euros l’heure

– Non-membre : 50 euros l’heure

Tarifs cours collectifs :

– Deux personnes : 25 euros l’heure par personne

– Trois personnes : 20 euros l’heure par personne

– Quatre et plus : 15 euros l’heure par personne

6. Tennis Club de Beaulieu-Sur-Mer

© Tennis Club de Beaulieu

Créé en 1899, le Tennis Club de Beaulieu est probablement l’un des plus anciens de la région. À quelques kilomètres de la Principauté, le club se compose de huit courts en terre battue dont six éclairés et de deux vestiaires équipés. En extra-sportif, il possède un restaurant, une salle de bar, une salle de jeux et un studio training (salle de sport). À propos des cours, chacun peut venir s’entraîner auprès d’un professeur du club. Cinq programmes différents sont proposés aux enfants de 3 à 18 ans, pour les adultes, des leçons individuelles sont également disponibles.

Le Mini-Tennis est une initiation pour les plus jeunes de 3 à 4 ans.

Tarif : 230 euros (licence comprise), une heure hebdomadaire

La Formule Classique permet aux 5-11 ans d’apprendre le tennis.

Tarif : 230 euros (licence comprise), une heure hebdomadaire.

La Formule Galaxie + est un programme plus poussé et adapté aux 6-11 ans.

Tarif : 450 euros (licence comprise), deux heures hebdomadaires.

La Formule Junior prend en charge les enfants de 12 à 15 ans.

Tarif : 340 euros (licence comprise), une heure et demi hebdomadaire.

Enfin, pour les plus compétiteurs, la Team Compétition pour les enfants de 8 à 18 ans est un programme plus intensif. Il inclut deux entrainements de tennis d’une heure et demi par semaine et un entrainement physique d’une heure hebdomadaire.

Tarif : 790 euros (licence comprise)

Les leçons individuelles sont accessibles autant aux membres qu’aux non-membres. Les prix de celles-ci sont déterminés en fonction des professeurs et du niveau.

