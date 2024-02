Pourquoi Monaco devient la capitale des pôles

Dans ce nouveau podcast de Radio Monaco, Salomé Mormentyn et Lina Hansson, de la Fondation Prince Albert II de Monaco aborde l’impact du réchauffement climatique sur les deux pôles.

La Fondation Prince Albert II organise la deuxième édition du Symposium Polaire au Musée Océanographique les 22 et 23 février 2024. Cette événement scientifique expose les connaissances et propose des pistes pour préserver le pôle Nord et le pôle Sud. Afin de permettre à chacun d’être entendu, une centaine de chercheurs, des responsables d’ONG, des politiques et des représentants des populations autochtones sont présents à Monaco.

Monaco, acteur majeur dans la préservation des régions polaires

Les pôles sont les zones où le réchauffement climatique a l’impact le plus important. Les glaces fondent et les populations autochtones du grand nord sont les premiers affectés. En revanche, ce ne sont pas les principaux responsables des hausses de températures, raison pour laquelle il est essentiel d’entendre leur parole.

À l’origine de ce rassemblement, la Fondation Prince Albert II se veut être un acteur majeur de la protection des pôles et de la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis sa création en 2004, de nombreuses actions et investissements sont dirigés vers ces zones géographiques.

D’ailleurs, « Le Prince Albert II est le seul Chef d’Etat à s’être rendu dans les deux pôles et à avoir lui-même constaté la vitesse de la dégradation des conditions climatiques » souligne Lina Hansson, coordinatrice des Initiatives au sein de la Fondation au micro de Monaco Radio.