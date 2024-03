Betclic Élite : L’AS Monaco Basket sur le fil face à Gravelines-Dunkerque

Donatas Motiejunas et les Monégasques ont dû s'employer pour venir à bout du BCM (Photo © AS Monaco Basket)

Les Monégasques ont assuré l’essentiel à Dunkerque en s’imposant de justesse (68-72).

C’est un 23e succès cette saison en championnat que les hommes de Sasa Obradovic sont allés chercher avec le coeur.

Sans Terry Tarpey, Petr Cornelie et Jordan Loyd et face à une formation de Gravelines qui a joué sa chance à fond, les Monégasques ont été menés à la mi-temps.

Diallo et Brown III ont tenu leur rang

Mais dans le sillage d’Alpha Diallo (13 points, 7 rebonds, 5 passes décisives) et John Brown III (13 points, 4 rebonds), les coéquipiers de Mike James (9 points) ont fait la différence dans les deux derniers quart-temps.

« On s’est fait peur, mais dans le championnat de France, tous les matchs sont difficiles, a tenu à rappeler Donatas Motiejunas. Gravelines a des bons joueurs et des supporters qui poussent. On a eu les ressources nécessaires pour être mieux en deuxième période, et s’imposer. Je suis content de mes gars. »

Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco Basket, jeudi soir (20h) en Euroleague sur le parquet de l’Alba Berlin.