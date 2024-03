La réalité virtuelle, une nouvelle thérapie pour les personnes âgées

Depuis le mois de septembre, les résidents de la Fondation Hector Otto disposent de la réalité virtuelle à des fins thérapeutiques, mais pas seulement.

À l’heure où la réalité virtuelle est en période de développement, cet outil technologique se met au service du troisième âge. Après six mois de pratique, les effets bénéfiques de la réalité virtuelle sur les résidents de la Fondation Hector Otto se constatent déjà, comme l’illustre Monaco Info.

Des soins ludiques

Du point de vue des résidents, la réalité virtuelle est tout d’abord un loisir. Cette activité est une forme d’évasion, elle permet aux personnes âgées de s’échapper un temps de la résidence. Au micro de Monaco Info, Colette Muller l’indique, « j’ai un amour pour l’Egypte depuis mon adolescence (…) on ne peut pas être indifférent » suite à la visite d’un site archéologique égyptien en réalité virtuelle.

La stimulation cognitive encouragée par ces activités aide les résidents à se soigner sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Samantha Barbaud, psychologue clinicienne de la Fondation précise ces effets positifs. « Parmi les objectifs thérapeutiques qu’on va avoir, on va pouvoir travailler sur l’anxiété. On va pouvoir limiter l’apathie donc ce ce comportement de repli sur soi, donner à la personne l’opportunité d’explorer un environnement agréable, pour favoriser les émotions positives et lui permettre de sortir de son apathie. Et puis on va pouvoir aussi favoriser les interactions sur des ateliers de groupe permettre aux résidents d’échanger sur une expérience commune. On va pouvoir aussi stimuler la mémoire la mémoire autobiographique, mais aussi la mémoire sémantique hein sur les connaissances qu’on a pu acquérir à travers le monde. »

Un résident lors d’une séance de kinésithérapie – ©Direction de la Communication / Stéphane Danna

Enfin, c’est également un moyen d’accompagner les résidents lors de séances de kinésithérapie. La notion d’exercice s’efface et se remplace par une activité ludique à travers la réalité virtuelle. Grâce aux différents capteurs, les mouvements du patient sont reportés dans un jeu. Cela permet de s’amuser tout en travaillant la motricité par exemple lors d’une rééducation. De plus, c’est également un moyen efficace d’oublier la douleur.

Si la réalité virtuelle est au cœur de nombreuses controverses autour de son impact, les résidents de la Fondation Hector Otto semblent ravis de cette technologie.