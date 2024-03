« Le Printemps des arts », un dialogue entre les disciplines

Le Printemps des Arts fête son 40ᵉ anniversaire cette année. Monaco Tribune s’est entretenu avec Bruno Mantovani, directeur artistique de l’événement.

Publicité

D’abord compositeur et chef d’orchestre français, Bruno Mantovani est le directeur artistique du Printemps des Arts depuis trois éditions. Certainement le rendez-vous monégasque des amoureux de l’art, cet événement, réunissant les disciplines et les sens, comble la Principauté depuis 40 ans.

Alliance entre nouveauté et constance

Cette année, une nouveauté fait son apparition, « une thématique générale sur le rapport de l’Homme au monde qui l’entoure, à la Terre, à l’environnement. Ce n’est pas un sujet d’aujourd’hui, plein d’œuvres du XVIIIe traitent ce problème », indique Bruno Mantovani. Mais les concerts aussi évoluent, « des concepts renouvellent le genre, par exemple les siestes musicales, le dîner en musique avec le chef Yannick Alléno, ou encore un atelier de danse Renaissance avec les musiciens en live… »

Le Printemps des Arts met à l’honneur la Terre

Depuis son arrivée, le directeur artistique, aidé de son équipe, s’attache à « présenter les œuvres de jeunesse et de maturité d’un même compositeur, pour mettre en évidence l’évolution du langage des artistes ». C’est également un moyen pour l’artiste de s’exprimer, avec « des cartes blanches consacrées à des instrumentistes qui donnent plusieurs concerts ». Enfin, la dernière constante de Bruno Mantovani est « un mélange des époques, nous proposons à la fois de la musique du XVe siècle, de la musique contemporaine. Nous essayons d’avoir un festival qui traite une large période historique. »

Quatuor Modigliani lors du concert à l’Opera de Monaco le 21 mars – ©Alice Blangero

Dans quelle volonté, mélangez-vous les genres et les arts ? – « Nous avons la volonté d’avoir toujours plus de dialogues entre des disciplines artistiques complémentaires. Pour cette édition anniversaire, c’est important de retrouver ce concept qui avait marqué le début de l’aventure du Printemps des Arts. Il ne s’agit pas de transformer le Printemps des Arts en autre chose qu’un festival musical, mais d’introduire des disciplines qui dialoguent avec la musique. »

La connaissance au cœur du festival

À l’occasion de before et d’after, le public pourra rencontrer les artistes avec ces deux rendez-vous aux missions complémentaires. « Le before a pour objectif de donner un maximum d’informations au public, à travers des conférences, des tables rondes. Cela permet au public d’être informé sur la musique qu’il va écouter. C’est très important, on ne ressent jamais autant de plaisir que lorsque l’on connaît », affirme le compositeur français.

À propos des afters, le directeur décrit « des rendez-vous beaucoup plus informels, les musiciens ressortent leurs instruments et jouent, comme si on était dans un salon au XIXe siècle, de façon très spontanée. » C’est un moment de partage, le public peut échanger ses impressions avec les artistes et rencontrer l’équipe du festival.

Maroussia Gentet & Henri Demarquette pendant la Présentation de saison du Printemps des Arts à Hauser & Wirth Monaco – ©Mark Bradford

Impact et accessibilité

D’autre part, le Printemps des Arts de Monte-Carlo est un moyen de rendre l’art accessible, notamment grâce à l’accès rendu gratuit aux moins de 25 ans. « Ça fait partie de la mission, c’est-à-dire que la rhétorique de la musique savante occidentale, elle est forcément exigeante. C’est un signal fort pour dire : ‘ce festival appartient à tout le monde, et notamment à ces générations qui vont moins naturellement écouter de la musique classique’. Il y a un important travail de fait avec l’éducation nationale, qui permet d’avoir des classes dans les concerts, pour attirer ces jeunes. »

Enfin, l’art doit avoir un impact sur le monde, Bruno Mantovani l’affirme, « les artistes ont un rôle politique à jouer. Il n’y a qu’à voir les dernières élections où la culture est délaissée. Donc l’idée, c’est que l’artiste redevienne, avec sa vision utopique et idéale, un acteur de la société, de la vie publique et de la République. Sans parler de droite ou de gauche, ils [les artistes] doivent s’engager de plus en plus dans des projets d’élévation générale ». C’est également dans cette volonté que le Printemps des Arts « met la partition, donc l’œuvre au centre de la programmation et non les interprètes. Nous sommes presque dans un manifeste, c’est-à-dire que l’œuvre est supérieure à l’artiste », au même titre qu’une partition traverse les siècles.

Informations pratiques :