Les champions du monde de motonautisme récompensés à Monaco

L’Union Internationale Motonautique (UIM), qui gère les courses de bateaux à moteur, a notamment récompensé Jessica Chavanne, qui a remporté le titre de pilote UIM de l’année et Simon Jung, nommé pilote UIM junior de l’année.

Au total, ce sont 58 champions du monde des cinq disciplines du motonautisme qui ont été honorés lors de cette cérémonie organisée au Fairmont Monte Carlo en présence de Raffaele Chiulli, président de l’UIM, pour leurs exploits au cours de la saison 2023, en plus de huit pilotes d’aquabike.

Une cérémonie qui s’est achevée par la remise des prix UIM Driver of the Year et UIM Junior Driver of the Year.

Jessica Chavanne et Simon Jung à l’honneur

Jessica Chavanne, championne du monde française d’Aquabike Class Pro Ski Ladies, et Simon Jung, pilote slovaque de 17 ans, champion du monde de Formula Future Class 5 qui a remporté le titre de champion du monde d’Aquabike Class Pro Ski Ladies, ont été décorés.

« C’est toujours un grand honneur de célébrer les saisons remarquables de nos champions du monde UIM, dont le dévouement, la persévérance et les compétences exceptionnelles les ont hissés au sommet de la discipline dans laquelle ils concourent, a déclaré le président de l’UIM.

Bien que notre sport soit accessible aux personnes de tous âges, il est important de souligner l’importance de transmettre à nos jeunes la connaissance et la passion du motonautisme. Ils ont une opportunité incroyable d’inspirer la prochaine génération et de façonner l’avenir de notre sport passionnant et dynamique. »