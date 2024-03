Programme, engagés, nouveautés… Tout savoir avant le top départ de la 40e Primo Cup-Trophée UBS

À partir de ce jeudi 7 mars et jusqu’à dimanche, le monde de la voile aura les yeux rivés sur la Principauté de Monaco.

Et pour cause. Avec la présence des meilleurs équipages internationaux de monotypie, la 40e édition de la Primo Cup-Trophée UBS devrait livrer toutes ses promesses.

Pour rappel, initié en 1985 sous l’impulsion du Prince Albert II, président du Yacht Club de Monaco, le rendez-vous s’est imposé comme le plus grand rassemblement européen de monotypes en Méditerranée au fil des ans.

« La Primo Cup incarne la tradition et l’excellence dans le monde de la monotypie depuis quatre décennies, a confié Bernard d’Alessandri, Secrétaire général du Y.C.M.

Nous avons eu le plaisir au fil des éditions de lancer de nouvelles séries et d’innover en testant de nouvelles solutions, à l’instar des premiers prototypes de bouées dynamiques, équipées d’un moteur électrique. Cette technologie permet aux bouées de maintenir leur position sans mouillage, préservant ainsi les fonds marins »

90 équipages et 400 régatiers au départ

A l’occasion de cette 40e Primo Cup-Trophée UBS, le quatrième et dernier acte des Monaco Sportsboat Winter Series, un cycle de régates programmées de novembre à mars et dédiée aux J/70, sera l’un des évènements phares de ces quatre jours de compétition.

Au total, ce sont 90 équipages et 400 régatiers, répartis en J/70, Smeralda 888, Longtze Premier et Cape 31, qui ont envahi ce jeudi matin les pontons de la YCM Marina. La série des Cape 31 va faire son entrée sur l’épreuve, réalisant ici son premier championnat one-design.

Une nouvelle série monotype sera également présentée en avant-première, vendredi 8 mars, à l’initiative de Ludovico Fassitelli, membre du Yacht Club de Monaco et vainqueur de la Primo Cup 2019. Intégralement conçu à Monaco, ce monotype entend moderniser la compétition et mettra l’accent sur la technologie et l’accessibilité.

Le programme

Jeudi 7 mars – 14h30 : 1er signal d’attention régate d’entraînement

Vendredi 8 mars – 12h00 : 1er signal d’attention pour toutes les classes

Samedi 9 mars – 11h00 : 1er signal d’attention pour toutes les classes

Dimanche 10 mars – 11h00 : 1er signal d’attention pour toutes les classes / 16h00 : Remise des prix