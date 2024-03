Slovaquie, Venezuela, Roumanie, Belgique, quatre nouveaux ambassadeurs en Principauté

De gauche à droite, Jo Indekeu, Ambassadeur de Belgique, Mme Ioana Bivolaru, Ambassadrice de Roumanie, Isabelle Berro Amadeï, Conseiller de Gouvernement Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, Jan Soth, Ambassadeur de Slovaquie et Arturo Enrique Gil Pinto, Ambassadeur du Venezuela - © Manuel Vitali / Direction de la Communication

Les diplomates ont présenté leurs Lettres de créance au Prince Albert II mardi 12 mars.

Publicité

Madame Isabelle Berro Amadeï, Conseiller de Gouvernement Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération, a reçu Jan Soth, Arturo Enrique Gil Pinto, Ioana Bivolaru et Jo Indekeu, lors d’un déjeuner organisé à l’Hôtel Hermitage.

Jan Soth, issu de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou, est désormais Ambassadeur de la République slovaque à Monaco. Il dispose d’une expérience étendue en Europe, incluant des postes de conseiller diplomatique en France et de Secrétaire Général de Cabinet du Président de la République slovaque de 2012 à 2015.

La ministre Isabelle Berro-Amadeï rencontre les acteurs du développement mauritanien

Arturo Enrique Gil Pinto est Ambassadeur du Venezuela en Principauté. Titulaire d’un master en ingénierie mécanique, il a marqué le domaine des infrastructures en tant que vice-ministre au Venezuela. En plus de son engagement dans l’enseignement à l’Universidad Central de Venezuela, il a représenté son pays en Corée du Sud en tant que chargé d’affaires ad hoc.

De son côté, Ioana Bivolaru est une diplomate roumaine chevronnée. Elle a joué un rôle crucial dans les négociations d’adhésion de la Roumanie à l’Union européenne. Diplômée d’un master en études administratives et politiques européennes, elle a occupé divers postes au sein du ministère des Affaires étrangères roumain. Ionan Bivolaru a également été Ambassadrice au Portugal, contribuant ainsi au renforcement des liens européens.

Jo Indekeu a débuté en 1991 au ministère belge des Affaires étrangères. Ensuite, il multiplie les missions diplomatiques, et devient successivement ambassadeur dans plusieurs pays, dont la Jordanie, l’Irak et la Hongrie. Son expertise en politique internationale et sa maîtrise en notariat lui accorde une légitimité certaine à représenter la Belgique à Monaco.