La mer et les océans à l’honneur au prochain Concours International de Bouquets

Les créatifs, amateurs comme professionnels, ont rendez-vous samedi 4 et dimanche 5 mai au Yacht Club de Monaco. Ils auront à relever le défi de réaliser une oeuvre florale autour du thème « Mers et Océans », au choix, parmi les catégories suivantes :

Les voiliers d’époque : grande dimension

Un récif coralien : sur un socle

Un filet de pêche : une niche

Une tempête en mer : sur un piédestal

La banquise ou L’iceberg : une niche

Déjeuner à bord : décor de table

À noter que les jeunes, âgé de 6 à 14 ans, ont une catégorie imposée : la catégorie « Plage : une niche ».

Les participants seront jugés par le « Jury Spécial », présidé par la Princesse de Caroline et composé de personnalités du monde littéraire et artistique, qui décernera les Prix Spéciaux, et par le « Jury Officiel » composé de juges, professeurs, auteurs internationaux et spécialistes de l’Art Floral, qui décernera les Insignes d’Or, d’Argent, de Bronze et le Grand Prix Général, ainsi que le Prix Princesse Grace de Monaco.

L’événement est organisé par le Garden Club de Monaco, lui-même créé en 1968 par la Princesse Grace – © DR

Quant au public, il pourra, en plus d’admirer les compositions, assister aux conférences du Garden Club, totalement gratuites et ouvertes à tous. Prévues le dimanche 5 mai de 11h00 à 13h00, elles seront suivies d’une démonstration par Kévin Billard, fleuriste et décorateur du Palais Princier, de 15h00 à 16h30.

